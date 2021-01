No se hagan muchas ilusiones

A pesar del mensaje de aliento del presidente de la República de que en 2021 “nos va a ir bien”, no hay que hacerse muchas ilusiones…nada más poquitas, afirma la mayoría de los analistas financieros, bursátiles y políticos, incluyendo a los bisoños, quienes explican:

Habrá crecimiento económico en este año, pero será mediocre porque no existen planes ni programas de inversión pública/privada. Seguimos igual que el año pasado: anuncios, anuncios y más anuncios de importantes obras de infraestructura, pero pocas, muy pocas se han concretado. Más allá de los proyectos faraónicos del gobierno de la 4T (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Tren Maya y Dos Bocas) los demás siguen existiendo sólo en el papel. Los pesimistas afirman que la tan anhelada recuperación económica tardará varios años.

Quienes pensaron que la vacuna contra el coronavirus contribuiría a darle velocidad a la recuperación económica se equivocaron, señalan aquéllos, pues aplicarla a toda la población llevará mucho tiempo porque no hay dosis suficientes ni dinero para comprarlas. ¡Pero si ya dijeron que los 20 mil millones de pesos o más que el país se ahorrará con la desaparición de los órganos autónomos vamos a destinarlos a la compra de más vacunas! Exclaman los crédulos. Esa promesa es algo parecido a la cantaleta de “misión cumplida” que expresó Marcelo Ebrard cuando llegó a México el primer embarque de unas cuantas vacunas, apuntan los susodichos analistas.

El impacto de la pandemia sobre el comportamiento de la economía lo vamos a sufrir todo este año; decenas de miles de empresas de todos los tamaños seguirán cerrando, cientos de miles de empleos no se van a recuperar; millones de personas no podrán pagar sus créditos, de todo tipo, a los bancos comerciales, pues fueron víctimas del periodo de gracia que les otorgaron para diferir sus pagos. Se los dije: después del plazo de gracia vendrá la desgracia, acota el columnista.

Todo parece indicar que, en este segundo año de la pandemia del Coronavirus, no habrá programas de apoyo económico y financiero -- reales, no de mentiritas-- para las micro, pequeñas y medianas empresas, pues el gobierno de la 4T sigue convencido de que cualquier cantidad de recursos que se destine a esos negocios es dinero tirado a la basura, porque no los va a salvar de la muerte. En cuanto a las grandes empresas, tendrán que seguir rascándose con sus uñas.

En el contexto del Covid y su impacto en la economía, los restauranteros de la zona metropolitana del Valle de México hacen un llamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al gobernador del Estado de México para que los consideren como actividad esencial y les permitan abrir sus negocios porque miles de establecimiento se están muriendo lentamente por el largo confinamiento y por la falta de apoyos. ¡Ya no podemos más; o abrimos o morimos! Advierten.

POR LUIS SOTO

LUISAGENDA@HOTMAIL.COM

@LUISSOTOAGENDA