Cuestionamientos sobre la candidatura de Félix Salgado en Guerrero: Encuesta secreta y denuncia por violación

La última vez que nos leíamos, la novedad era que Pablo Amílcar Sandoval, hermano de Irma Eréndira, había sido escogido como candidato de Morena en Guerrero para las elecciones federales del 2021 y que Félix Salgado Macedonio, su rival, había clamado fraude y maniobras de imposición. Con esa pensamos que nos íbamos a ir, pero ¡oh sorpresa!

El 30 de diciembre de 2020, el jefe morenista, Mario Delgado, salió a decir que después de haber hecho más encuestas, el elegido para candidato a gobernador de Guerrero era Félix Salgado Macedonio; esta será la tercera vez que busque la gubernatura. Lo grave de este asunto son dos cosas: el cambio de candidato y la cola que arrastra desde que fue alcalde en Acapulco.

Desde el momento en que se supo que Pablo no iba a ser nombrado candidato, empezaron los reclamos de sus aliados. El primero y más fuerte crítico fue su cuñado, John Ackerman. No suelo estar de acuerdo con él, pero esta vez debo decir que sí lleva algo de razón. Morena elige a sus candidatos a través de encuestas para saber quién, entre todos los que quieren una candidatura, tiene más probabilidades de ganar. Suena muy sensato y hasta correcto, el detalle es que nadie sabe qué empresa hace las dichosas encuestas que usan para tomar decisiones y los resultados no se hacen públicos.

Además, la Comisión de Encuestas sesiona a puerta cerrada sin ningún tipo de acta que documente las discusiones; todo se decide en la oscuridad. El cambio de Sandoval a Salgado hace pensar que las encuestas hechas por Morena serían sólo una justificación para nombrar a los cercanos y comprometidos con el movimiento. Ha sido tal el desaseo en los nombramientos que ya se han presentado ocho demandas ante el TEPJF para impugnar las designaciones como candidatos de David Monreal (hermano de Ricardo), Clara Luz Flores y Lorena Cuéllar. Ahí nada más.

Denuncia a Félix Salgado por violación

El segundo tema. El miércoles pasado fue filtrada a la prensa las 44 páginas de la denuncia por violación contra Félix Salgado. Dejando de lado la casualidad de tiempos, no es una acusación menor. Según la denuncia, en 2016, la víctima fue drogada y abusada en casa de Félix. “Todo va a estar bien chiquita” le habría dicho cuando la mujer recobró la conciencia. Esa no habría sido la única ocasión en que él se habría forzado sobre la víctima. Esta denuncia sigue pendiente y, obviamente, no ha avanzado. Pero el 7 de enero, la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, abrió la puerta para que la Comisión de Honestidad y Justicia investigue el asunto.

Se agradece el gesto, pero veo muy complicado que vayan a querer investigar bien. Aunque llegaran a encontrar o descubrir algo que pudiera comprobar un delito, dudo muchísimo que resistirían la tentación de enterrar la evidencia. Finalmente, lo que quieren es ganar la gubernatura de Guerrero en 2021. Y la forma segura de lograrlo es a través de Félix Salgado Macedonio.