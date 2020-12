¿Quién gobernará Sinaloa en 2021? El estado regido por el crimen organizado

Ganar una rifa siempre es emocionante, Salvo que sea un tigre, un gran felino que podría matarte con el menor esfuerzo. Así veo la designación de los candidatos a gobernar Sinaloa, sobre todo a los de Morena, rumbo a las elecciones de 2021.

Todo México sabe quién manda en Sinaloa y no es el gobierno. Es triste tener que admitir que estados enteros estén bajo el asedio y control del crimen organizado, pero ese es el resultado de décadas de hacerse de la vista gorda, de corrupción y complicidad. Cuando se quiso hacer algo, ya era demasiado tarde. Parecería que quién resulte ganador de las elecciones del 2021 en Sinaloa será el que administre un estado muy comprometido por el cártel homónimo. Pero finalmente tiene que tener a un gobernante, ¿quién será?

La región apunta a elegir al que salga de las filas de Morena. Ese nombre iba a ser anunciado la semana pasada en las oficinas centrales del partido, pero algo pasó: el anuncio fue retrasado. A pesar de que aún no sabemos quién, el que lleva la delantera en varias mediciones que pude encontrar es Gerardo Vargas Landeros.

Gerardo fue priísta desde 1980 hasta que renunció en 2016, el año siguiente se registró como militante de Morena. Este proceso ha sido seguido por más gente que los propios morenistas quieren o les gusta admitir. Antes de que se uniera a Morena, fue diputado de 2006 a 2009 y luego estuvo seis años como secretario general del gobierno del estado cuando Mario López fue gobernador de Sinaloa. Mario fue señalado por su propio escolta que protegía al Cártel de Sinaloa y que hasta tuvo reuniones con el Chapo Guzmán en el poblado de Quilá, a las afueras de Culiacán. Vaya referencias…

Otro que igual tiene bagaje y es carta fuerte por Morena es Rubén Rocha, actual senador y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en los 90. Ha sido candidato a gobernador en dos ocasiones, en 1986 y en 1998, apoyado por el PRD y el entonces presidente del partido, Andrés Manuel López Obrador. En 2017 fue el coordinador estatal de su partido y al año siguiente resultó electo senador.

Del lado opositor, especialmente del PRI, podrían ser dos los candidatos a gobernador: Jesús Valdés o Sergio Torres. Jesús ha sido diputado local y federal, alcalde de Culiacán y desde diciembre de 2018 es presidente estatal del tricolor. Del otro lado tenemos a Sergio, alguien que hasta noviembre de este año era priísta, pero le entró un ataque de moralidad y decidió no refrendar su militancia. Ahora buscará la candidatura por Movimiento Ciudadano. Su trayectoria es una calca a la de Valdés, diputado dos veces (local y federal), alcalde de Culiacán y exsecretario estatal.

Noticias Relacionadas Rocha enturbia a Morena en Sinaloa

En estos días veremos a quién escoge Morena para llevar a la victoria las elecciones de 2021.

Para llevar

¿Qué tal el relajo que armó Félix Salgado Macedonio por no ser elegido candidato por su natal Guerrero? Apenas fue anunciado que el hermano de Irma Eréndira fue escogido, Salgado lo llamó una imposición y un fraude porque “él había ganado la encuesta”. No aceptar los resultados si no salen a tu favor son la marca de la casa. Era obvio que ni Pablo Sandoval ni Félix Salgado iban a aceptar que el otro saliera ganador. La diferencia es que uno tiene una aliada en el gabinete y el otro no.

Esta será la última vez que nos leamos este 2020. Estaremos de vuelta el 5 de enero, a tiempo para retomar la importante tarea de revisar los estados pendientes y a los candidatos ya confirmados. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.