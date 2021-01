La confianza se pierde

"Cuando los mensajes son contradictorios, un día van en una dirección y al otro se apunta en un sentido diferente, es difícil confiar y aceptar que hay razón o sentido en lo que se dice. Pero es peor cuando la motivación del mensaje es la de construir una imagen distorsionada de la realidad y más cuando se acostumbra a mentir. Sería muy bueno que cuando se cambiara un mensaje, fuera para corregir y no para manipular. La confianza se gana con la verdad y el conocimiento debido y siempre en respeto de la sociedad, que no debe ser confundida y menos engañada por motivos distintos al bien común. El que no puede ser ejemplar y congruente no merece la confianza de la sociedad".

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE