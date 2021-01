Urge un referente en el Real Madrid

No cabe duda que el Real Madrid es uno de los equipos más importante de la historia del futbol, eso nadie lo va a negar. Asimismo debemos reconocer que el club blanco se acerca peligrosamente a una verdadera crisis. La eliminación en la Copa del Rey ante el Alcoyano, de la Segunda B (tercera división), evidenció a un plantel que necesita un recambio inminente o estarán condenados a pasar varios años sufriendo.

Todo esto en el contexto de que el Real Madrid es sinónimo de ganar y pelear por todo cada temporada. Este año, con la problemática de la pandemia y la crisis económica, es muy probable que no se lleve título alguno, el equipo se ha hecho viejo y no tienen un referente del tamaño de Cristiano Ronaldo. Cuando el portugués se fue a la Juventus, se fueron sus 50 goles por temporada con él. Eden Hazard, llamado a ser su sucesor, no ha respondido y ha pasado más tiempo lesionado que haciendo goles. Mientras, CR7 ha hecho 85 goles en 107 partidos para los de Turín.

Si el club más ganador de la historia de la liga española (todavía campeón vigente) y de la UEFA Champions League, pierde contra un equipo, dos divisiones inferior, no podemos culpar al entrenador. Que jugadores como Marcelo, Toni Kroos, Eder Militao, Vinícius o Asensio, no puedan dar la cara en este tipo de partidos, habla más de cómo está el plantel que de Zinedine Zidane. El entrenador francés se ganó el derecho a no ser despedido, considero que él mismo se dará cuenta de cuándo dar un paso al costado.

Para el Real Madrid, la liga ya se ve lejana, aunque apenas vayamos a la mitad. El Atlético de Madrid no deja de ganar y tiene una buena ventaja, eso sumado a la irregularidad de los merengues, nos da una idea de cómo va a terminar la historia. Si bien, los blancos siempre son candidatos en la Champions, este año no se ven particularmente favoritos. Hay que recordar que desde la partida de Cristiano Ronaldo se han quedado en octavos de final en la últimas dos ediciones del torneo continental.

En este mercado de invierno se ve complicado que puedan tener alguna incorporación. De hecho, se ve más probable que salgan a préstamo elementos que no ven minutos de juego como Martin Odegaard, que desde noviembre prácticamente no cuenta para Zidane. También debemos ser realistas para el verano, Sergio Ramos no ha renovado, habrá que buscar un defensor central; muchos medios dan por hecho que David Alaba ya se arregló, pero del lado del jugador aseguran que no, eso cubriría el tema de Ramos.

En cuanto al ataque, mucho se habla de Kylian Mbappé, que también es pretendido por el Liverpool. Erling Haaland también está en la agenda, pero el noruego es el delantero del momento y tendrá dónde elegir, así que no es seguro. Además, habrá que definir cómo cubrir esos gastos, pues seguramente el monto será superior a los 100 millones de euros. Ya veremos cómo avanza este Real Madrid.

POR GERU

GERUCORREA@GMAIL.COM

@EL123PORMI