Tiempo de cautela ante fraudes

Hace unas semanas supe del caso de un comerciante que, ante la falta de liquidez, recurrió a un préstamo y terminó defraudado con más de 400 mil pesos; días después el de un hombre que intentó comprar un tanque de oxígeno y lo estafaron, o el de una mujer que tecleó sus datos bancarios en una página web y saquearon su cuenta.

Las historias tienden a repetirse y a tener como denominador común a delincuentes que aprovechan el contexto de crisis sanitaria y necesidad económica de particulares.

Frente a este tipo de engaños es necesario estar alertas y ser solidarios al compartir los modos de operar mediante la denuncia, porque el delito se combate con información y sanciones.

Como jefas o jefes de familia, empresarias o empresarios nos corresponde visibilizar las conductas que afectan a la sociedad, porque delito que no se conoce es delito que no se investiga y, sobre todo, no se previene.

Las denuncias y reportes ciudadanos son la mejor forma de exhibir comportamientos delictivos y permitir a las autoridades diseñar estrategias para la detención y castigo de los responsables. A otras personas, les ayudará a prevenir.

La Línea de Seguridad (55 5533 5533) del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX integra reportes ciudadanos que permiten conocer el comportamiento de determinados delitos, como el fraude.

Tan sólo en enero se han recibido 313 llamadas sobre estafas, entre ellas de falsas financieras, supuestos ejecutivos bancarios o particulares que ofrecen préstamos y la venta o renta insumos sanitarios.

Ante la necesidad de un crédito, los delincuentes comienzan solicitando pequeñas cantidades de dinero, que aumentan para supuestos trámites y avales, sin que el préstamo se concrete.

También envían correos electrónicos o mensajes de texto telefónicos para que las víctimas ingresen datos bancarios en sitios web apócrifos de bancos, con lo que quedan expuestos al hackeo.

En el otro tipo de estafas, los criminales ofertan falsas ventas o rentas de tanques o contenedores de oxígeno para enfermos de COVID-19. En lo que va de enero hemos recibido 7 reportes.

La cultura de la prevención es la mejor medida para enfrentar fraudes. Conocer la forma de operar de los delincuentes y no actuar de forma desesperada nos ayudará a tomar mejores decisiones.

Antes de una compra, firma de contrato o adquirir un préstamo, es conveniente detenernos a estudiar nuestra capacidad de pago y otras opciones bancarias o apoyos gubernamentales.

Además, es recomendable no hacer pagos anticipados o a cuentas bancarias de terceros ni proporcionar datos personales o información bancaria en sitios web.

En la CDMX, la estrategia contra la inseguridad encabezada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, está basada en la colaboración institucional y denuncia ciudadana, lo que ha permitido que la capital ya ocupe el segundo sitio en disminución de delitos de alto impacto en 2020, entre las diez entidades más pobladas del país.

POR SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS

PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

@GUERREROCHIPRES