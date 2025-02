El funesto control de precios

Ya se le está haciendo costumbre al gobierno hablar de precios controlados, pero de manera sugerida. No sé qué es peor, si controlar los precios por ley, o controlarlos por sugerencia. Las dos alternativas son funestas, pero la segunda tiene el agravante de la carga moral: si te sugiero que establezcas un precio límite, y no lo haces, ¡pum! eres injusto y digno del castigo social: una lacra.

Ahora el gobierno ha establecido un precio límite al litro de gasolina, de 24 pesos, pero sugerido, no obligatorio, en un acuerdo con empresarios del ramo. Es una calamidad, porque elimina una de las libertades básicas: la de competir y, con ello, la posibilidad de mejorar. El capitalismo de libre mercado nuevamente mancillado.

La astucia del gobierno fue filosa, y descansa en el hecho de que la sociedad ve “natural” el aumento en el precio de la gasolina. Esta percepción torcida de la realidad deja al gobierno como “salvador” o “justiciero”: es quien sienta en la mesa a los empresarios gasolineros para que “no abusen”.

La medalla frente al pueblo se la cuelga, entonces, el gobierno. Pero en toda esta discusión no aparecen dos conceptos elementales para comprender la integración de este precio: el primero es que no hay libertad completa en el sector gasolinero para comprar la gasolina donde le plazca a cada empresa, porque no existe un mercado de productos petrolíferos competitivo. Más bien Pemex, monopólicamente, pone las reglas y pone los precios, eliminando esa libertad.

Y el segundo es que en México pagamos un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las gasolinas, que es un rubro que encarece fuertemente el precio de ese combustible y que el gobierno ni menciona. No le conviene que se discuta sobre el tema.

Muchos mexicanos ignoran que existe ese impuesto, y creen ingenuamente que son los gasolineros quienes hacen que el combustible encarezca de precio. Si el gobierno efectivamente quisiera reducir el precio de las gasolinas en México haría dos cosas: liberalizaría el mercado energético y eliminaría el IEPS. Así de simple. No harían falta acuerdos con empresarios, ni fanfarrias estruendosas para colgarse medallas de bondad.

Si el mercado de la gasolina estuviera liberalizado, y el gobierno no nos cobrara IEPS, es altamente probable que el precio del litro de gasolina en México estuviera hoy en 16 pesos con 90 centavos en promedio, a la par de lo que cuesta en Estados Unidos, con datos de la AAA de ayer.

J. GARCÍA LÓPEZ

