The Black Keys cancela su participación en el Pal' Norte 2025, ¿qué banda los sustituye?

La edición 2025 del festival Tecate Pa'l Norte, programada para los días 4, 5 y 6 de abril en el Parque Fundidora de Monterrey, se ha visto afectada por la cancelación de la presentación de The Black Keys. El dúo estadounidense, compuesto por Dan Auerbach y Patrick Carney, había sido anunciado como uno de los artistas principales para el sábado 5 de abril, pero a través de las redes sociales del festival se confirmó su cancelación.

A través de un comunicado oficial, Tecate Pa'l Norte informó que "una situación familiar impide a la agrupación ofrecer su show". Además, The Black Keys anunciaron que, debido a una enfermedad, tampoco podrán realizar su concierto en Ciudad de México.

Debido a una problema en la familia, estaremos reprogramando nuestro show de la Ciudad de México en Pepsi Center para el 11 de septiembre de 2025. Los boletos se transferirán automáticamente a la nueva fecha. Nos decepciona anunciar que el show de Lima será cancelado y que los boletos serán reembolsados en el punto de compra. Lamentablemente también hemos tenido que retirarnos de los festivales Estereo Picnic y Pal' Norte. Sabemos que nuestros fans de américa latina entienden la prioridad que siempre toma la familia, y agradecemos su continuo apoyo. ¡Volveremos pronto!

Por medio de sus redes sociales, la banda informó que su show programado en la Ciudad de México para el próximo 2 de abril también será reprogramado para el 11 de septiembre del 2025 y para quienes compraron boletos, éstos se transferirán automáticamente en la nueva fecha.

A través de un comunicado oficial, Tecate Pa'l Norte informó que "una situación familiar impide a la agrupación ofrecer su show en la Sultana del Norte".

The Black Keys, formados en 2001 en Akron, Ohio, son reconocidos por su estilo que fusiona el blues y el rock alternativo. A lo largo de su carrera, han lanzado varios álbumes aclamados por la crítica y el público, consolidándose como una de las bandas más influyentes de su generación.

¿Qué banda sustituirá a The Black Keys en el Pal' Norte 2025?

La ausencia de The Black Keys representa una modificación significativa en el lineup del festival, que ya había generado gran expectación por la diversidad y calidad de sus artistas. Sin embargo, el evento mantiene a otros artistas destacados en su programación, como Justin Timberlake, Green Day, Olivia Rodrigo, Kings of Leon, Massive Attack, The Chainsmokers, Charli XCX, Fall Out Boy, Caifanes, Mon Laferte, Nathy Peluso, entre otros.

Para llenar el espacio dejado por The Black Keys, el festival también anunció la incorporación de Foster the People al lineup; la banda estadounidense, conocida por éxitos como "Pumped Up Kicks" y "Style", se presentará el sábado 5 de abril, ofreciendo a las y los asistentes una alternativa de alta calidad musical ante la ausencia de la banda.

A pesar de la cancelación de The Black Keys, el Tecate Pa'l Norte 2025 continúa siendo uno de los festivales más destacados del país, ofreciendo una amplia variedad de géneros y artistas que prometen una experiencia inolvidable para las personas que aman los conciertos.