Policía: necesaria convicción absoluta

Los problemas de seguridad de la capital nacional están localizados en segundo lugar solamente después de la pandemia según todas las encuestas.

Su relevancia permanece. Es enorme y frente a ella las disminuciones registradas en 18 de los 21 delitos de alto riesgo son muy

significativas después de la secuencia de desorden, ausencia de liderazgo, complicidades, corrupción y abandono administrativo,

especialmente de los años 2016, 2017 y 2018. Siguen como retos los inaceptables delitos contra mujeres.



Estuve presente en la graduación de la generación 269 de 137 mujeres y 257 hombres que se integran a los cuerpos policiales egresados de la Universidad de la Policía, dirigida por el Subsecretario Bernardo Gómez del Campo.



De ahí recupero que frente al desafío en seguridad el enfoque del Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, “tengan convicción absoluta” les dijo, de que serán apoyados contra la presencia en las calles de “gente mala, muy mala con un nivel de maldad impresionante”.

Estos individuos alimentan la existencia de organismos delictivos de alta peligrosidad a los cuales se ha golpeado con más de 330 cateos y a quienes se les ha detenido y remitido al sistema penitenciario a 67 liderazgos.



El mensaje de García Harfuch no tendría potencia si no viniera de quien sobrevivió prodigiosamente el atentado pagado por uno de esos organismos delictivos. Carecería de poder evocativo si no estuviera apoyado su actuar en una determinación igualmente terminante por parte de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.



Además de ese enfoque, Sheinbaum ha instruido para aterrizar otros dos elementos clave del éxito de cualquier política pública de seguridad respaldados por supuesto en la recuperación de la adecuada gestión institucional para posibilitar mejor salario y reactivar proyecto de vida profesional.



Me refiero primero, por supuesto, al tema de la coordinación entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia, que encabeza Ernestina Godoy, y con las fuerzas armadas. La FGJ tiene un equipo igualmente eficaz en materia de inteligencia que el de la SSC.

En segundo lugar y cuestionado ahora por partidos de oposición que dejaron pasar el desorden policial del sexenio pasado, destaca el abrazo de las políticas públicas de carácter social dirigido contra las desigualdades estructurales localizadas en la base de la problemática delincuencial.



Al finalizar la graduación, García Harfuch buscó a las policías que vivirán su primera navidad en el riesgo de enfrentarse a la

delincuencia.



Les dirigió un mensaje de empoderamiento y les pidió denunciar incluso a sus mandos si encontraban prácticas inaceptables de corrupción o abuso. Sheinbaum ha insistido en el reconocimiento de mujeres policías que han resistido con temple las agresiones verbales y físicas de algunas manifestantes. Es el jefe de la mejor policía del país en este momento y pidieron por decenas tomarse una selfie con él.

POR SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS

@GUERREROCHIPRES