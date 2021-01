A la industria del cine hay algo que aprenderle

La industria cinematográfica está tomando medidas importantes frente al escenario que les espera este año, y entre las acciones que llevan a cabo derivadas de la pandemia y que están generando cambios drásticos en el usuario, está el hecho de adaptar el ocio y el consumo en general, cada día más, para aprovecharlo dentro del hogar.

Estos cambios posiblemente se mantengan en mayor o menor medida cuando termine la pandemia del coronavirus, y así lo está visualizando esta importante industria del entretenimiento, ya que casi todo este sector está intentando que el cambio de tendencia

no los agarre de sorpresa.

Bajo este contexto, Warner anunció que todos sus estrenos en 2021 estarán disponibles en HBO Max, y Disney promete una oferta de más de 100 proyectos para Disney+; sin olvidar a Netflix, que es líder de la industria del streaming, que lanza por lo menos una nueva película cada semana.

Estamos frente al mismo streaming que afectó en su momento al mundo de la música, pero ahora aplicado a los contenidos audiovisuales, sumado a un cambio radical en la distribución y el consumo de su producto. Podemos ver como están redirigiendo su modelo de negocio.

No estoy diciendo con estos ejemplos que ya estén totalmente adaptados a una realidad que ni siquiera sabemos cuál será y cuándo llegará, pero si se acoplaron para una visión actual que indudablemente tendrá consecuencias en la futura realidad sin pandemia.

Esas millonarias industrias no mueven tan fácilmente sus fichas sin hacer investigaciones y pronósticos antes, lo que me ayuda a confirmar que estos cambios de hábitos en los consumidores, no sólo de estos negocios sino de muchas otras llegaron para quedarse, en mayor o menor medida.

Creo que por eso hay que aprenderle a la industria cinematográfica, ya que así como ellos, hay muchas otras que siguen en pausa en lugar de adaptarse a una realidad y a unos cambios de hábitos de consumo que están haciéndolas desaparecer.

Las necesidades de los consumidores y del mercado en general ahí están, no han desaparecido ni desaparecerán, solamente hay que encontrar la forma en que cubrimos esas necesidades ante esta nueva realidad.

POR ARMANDO KASSIAN

@ARKASMI