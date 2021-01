¿Boom de la TV abierta?

Hace no muchos años se dijo que la televisión abierta pronto llegaría a su fin. Se pensó que para estas alturas, para 2021, esta industria comunicativa estaría prácticamente extinta. No, no fue así, ni será así. Los deportes tienen mucho que ver.

¿Por qué sobrevive la televisión abierta?, increíblemente porque apareció internet, aunque parezca un disparate.

Antes de que surgieran los servicios de contenidos audiovisuales en la web, antes de la irrupción de las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Claro Video, etc., el poder inigualable de la TV tradicional hizo que ésta se relajara y dejara de ofrecer contenidos creativos y originales, por lo que además de su pobre calidad de transmisión de sonidos e imagen, le abrió la oportunidad a otro tipo de televisión, la de paga, que por ser transmitida por cable o por señal satelital ganó terreno de manera espectacular.

La televisión de paga permitió ampliar sustancialmente la oferta de canales, además de que ofrecía muy buena calidad audiovisual. La oferta deportiva era riquísima. La libertad para hablar de temas escabrosos era mayor. No se veía cómo el futuro no estuviera ahí, pero no, no lo estaría.

Empezaron a surgir canales, canales y más canales de contenidos poco interesantes para llenar una oferta innecesaria en los sistemas de TV de paga; pronto la gente se dio cuenta que los paquetes de tele tenían muchísimo relleno. Además, se conservó un esquema igual que su versión abierta: llena de comerciales.

El surgimiento de las plataformas de streaming en verdad lo transformó todo, sin comerciales, y a precios racionales para poder ver todo a la hora que se quiera… ¿cómo podría mantenerse la televisión abierta así?

La televisión deportiva empezó a lanzar las opciones de contratar, sólo utilizando internet, servicios de streaming de las diferentes ligas… si antes se tenía que contratar un paquetote de TV de paga para ver, por ejemplo, la NFL, ahora se contrata nada más la señal de la NFL…

En México, todavía los que somos muy seguidores de los deportes, en específico el futbol, necesitamos TV de paga, ya que legalmente sólo por ahí se puede ver, entre otras cosas, la Liga de Inglaterra y la de España. El deporte está salvando este tipo de negocios.

La TV abierta está creciendo actualmente, contra todo pronóstico. ¿Qué está sucediendo? Muchos están haciendo un lado los contratos a largo plazo y las instalaciones en casa para tener uno o dos servicios de streaming, y una señal con contenido variado y gratuito. Quizás los grandes consumidores de contenidos por internet complementan su necesidad comunicativa con los reality shows, noticiarios y deportes que ofrece la TV tradicional.

Clave también ha sido la digitalización de la TV abierta, que permite ver canales gratuitos con la mejor calidad de imagen y sonido posible.

Si la TV de paga no logra concretar más y más encuentros deportivos en exclusiva, desaparecerá definitivamente, aunque ya el negocio está muy golpeado.

Muchas señales parecen estar abandonando los esfuerzos de ser una atractiva señal de paga para mudarse también al streaming.

Tiempos muy interesantes.

POR PONCHO VERA

ALFONSO_VERA@HOTMAIL.COM

@PONCHO-VERA