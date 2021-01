Decisiones irresponsables

Cualquier decisión que se toma debe estar basada en la realidad y requiere análisis y discernimiento. Salir a la calle si amenaza lluvia requiere una reflexión sobre hacerlo o no; revisar si se cuenta con paraguas, calcular los inconvenientes, pensar en una alternativa. Sobre todo, debe ponderarse la razón por la que se decide salir, porque tal vez se deban dejar de lado todos los inconvenientes ante la importancia del objetivo que se persigue.

Las decisiones importantes requieren de una reflexión más profunda. Aquellas que afectan a más personas son más delicadas. No es lo mismo acabar empapado por haber salido sin paraguas, que llevar a la quiebra una empresa por no haber comprado seguro contra incendios.

Desde una posición de autoridad, las decisiones son aún más complicada; las consecuencias de hacer o dejar de hacer afectan personas, procesos, presupuestos… Y si la autoridad emana de la voluntad popular, sus decisiones deben ser ponderadas con parámetros mucho más estrictos; los derechos humanos, las instituciones y la estabilidad pueden entrar en juego.

Durante la primera semana del presente año, en la conferencia mañanera, el Presidente de la República arremetió contra los organismos constitucionales autónomos (OCAs). Dijo que no servían, que eran producto de los gobiernos neoliberales, y que resultaban muy caros, por lo que propondría una iniciativa de ley para que sus funciones fueran absorbidas por la administración pública.

Estas aseveraciones constituyen un monumento a la irresponsabilidad, a la ligereza y, en el mejor de los casos, a la improvisación del titular del Poder Ejecutivo.

Afirmar que los OCAs ‘no sirven’ es señal de ignorancia. Los OCAs sirven para fortalecer la división de poderes a través de los pesos y contrapesos, basan sus decisiones en criterios técnicos, funcionan de manera autónoma a los vaivenes políticos.

Decir que los OCAs son producto de los gobiernos neoliberales es negar la historia. Surgen de la búsqueda de soluciones a la corrupción, opacidad, concentración de poder que México ha padecido, y surgen del consenso entre gobierno, legisladores de todo signo y sociedad civil.

Los presupuestos que manejan los OCAs están plenamente justificados, su ejercicio transparente posibilita ahorros derivados de la confianza que sus decisiones provocan en diversos actores, y sus integrantes son personas altamente calificadas técnicamente.

El Presidente se cebó en el INAI, demostrando con esto su aversión a la transparencia y su ignorancia de las funciones que este OCA desempeña.

La grave responsabilidad que entraña la toma de decisiones desde la Presidencia de la República requiere datos duros, no ‘otros datos’; cifras, no anécdotas; discernimiento, no ‘feeling’. El principal tomador de decisiones ha hecho una mala lectura de la realidad, y como resultado ha tomado malas decisiones. ¡Ojalá haya tiempo de detenerlo!

POR CECILIA ROMERO CASTILLO

COLABORADORA

@CECILIAROMEROC