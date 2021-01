Dan limpia de Presidencia a tabasqueña

Vaya que el mandato de Andrés Manuel López Obrador ha dejado mucho que desear a la hora de concretar la prometida Cuarta Transformación, y los problemas van desde las decisiones más elementales. Si no me cree para prueba está la misma Presidencia de la República, que este jueves entregó el aseo de sus instalaciones a una empresa de cuna tabasqueña que no tenía contratos a nivel federal hasta la llegada de la presente administración.

Le hablo de Industria de la Construcción & Proyecto Vial, que se quedó con un contrato por un monto máximo de 900 mil pesos, vigente hasta el próximo 31 de marzo. Sin embargo, la compañía ha llamado la atención debido a que no aparecía en registros de Compranet hasta 2019.

Fue de septiembre a diciembre de ese año cuando se desempeñó como proveedora en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que dirige Francisco Javier Trujillo.

Pero inició 2020 también con el pie derecho, ya que a partir de febrero y hasta el término del año permaneció como contratista del INAPAM, comandado por Elsa Veites, cuyo monto fue por 2 millones 743 mil 307 pesos, nada despreciables, a los que se sumaron otros 4 millones 274 mil 628 pesos a cuenta del INAPESCA de Pablo Arenas.

Sin embargo, la buena racha no se detuvo ahí, ya que un par de días más tarde inició el acuerdo más grande del que se tenga registro hasta el momento para asear los inmuebles de la secretaría de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero, a cambio de 33 millones 194 mil pesos; al cual le siguió otro más por 5 millones 620 mil 850 pesos en el Instituto Nacional de Migración que lleva Francisco Garduño Yáñez.

Mientras que por último se anotó otro por 5 mil 400 pesos en la Fiscalía General de la República, donde el equipo al mando de Alejandro Gertz Manero solicitó sus servicios del 24 de noviembre al 31 de diciembre, pero con la particularidad de que se distingue entre los demás ya que fue el único ganado tras un proceso de licitación pública, el resto, incluido el de Presidencia, fueron obtenidos después de invitaciones restringidas.

Sobre Industria de la Construcción & Proyecto Vial se sabe que se dio de alta ante el Registro Público de Villahermosa en 2008, pero en febrero de 2020, Luis Manuel Viñas Graham y Juana Adolgo Ramos asumieron como accionistas, sin olvidar que durante el proceso de contratación llevado a cabo en Segob, fue señalada ante la Directora de Adquisiciones, Martha Susana Hernández, ya que supuestamente no había foliado su documentación administrativa y legal, por lo que debía ser descalificada.

Acciones de impacto

En tiempos difíciles y complejos como los que se viven en gran parte del mundo, las acciones que impactan de manera positiva en un entorno, resultan ser un bálsamo para los miembros de una comunidad. Por esta razón, organizaciones sociales como Colectivo Tomate, se han abocado a lograr cambios profundos en diversas localidades, invitando a las personas a tomar acción en las calles para generar una transformación y de este modo, fortalecer los lazos de las comunidades.

Por ejemplo, ellos buscan la sanación de comunidades en entornos de violencia, extrema pobreza o conflictos sociales a través de procesos artísticos de diálogo y de trabajo en comunidad.

En el caso particular de Colectivo Tomate, que está encabezada por Guillermo Milano, sus acciones “han facilitado espacios donde los vecinos y las vecinas se puedan conocer, entender y escuchar, para que a partir de ahí puedan compartir lo que es importante para ellos; esto genera el espacio para empezar a construir y transformar de manera colectiva las comunidades”. Al momento han logrado impactar de manera positiva a más de un millón 800 mil personas, por lo que habrá que darles crédito y seguimiento a sus acciones futuras.

Cash

Los que iniciarán el 2021 con buenas noticias son los amantes del boxeo, pues el día de hoy (16 de enero) la promotora Zanfer, de Fernando Beltrán Rendón, llevará a cabo el primer evento del año en el Grand Hotel Tijuana, y que tendrá como platillo principal a Carlos “Chema” Ocampo (28-1-0, 18 ko’s), quien se enfrentará a 10 rounds en peso Superwelter a Abraham “Pitbull” Juárez (20-6-0, 8 ko’s).

Recordemos que esta firma tijuanense ha sido la única que ha podido organizar eventos boxísticos durante la pandemia, eso sí, bajo todos los protocolos de sanidad dictados por las autoridades de salud y de la Comisión de Box locales. Un esfuerzo que le valió a finales del 2020 un inusual reconocimiento por parte del CMB, que dirige Mauricio Sulaimán Jr.

