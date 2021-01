El ataque al INE y la victimización

Tal parece que la alianza del PRI-PAN-PRD para las elecciones de junio sí asustaron al presidente López Obrador, quien tampoco quiere al árbitro que lleva el proceso.

Ayer, cuando le preguntaron si atendería la petición del INE para no transmitir las conferencias mañaneras a partir de abril con el fin de cuidar la equidad en la contienda, su reacción fue de ataque al árbitro electoral a pesar de que en mayo de 2019 reconoció la facultad del instituto para garantizar cancha pareja en las elecciones estatales de ese año.

"No hace falta que nos manden una notificación; estoy de acuerdo que no se transmitan las conferencias en donde hay elecciones. O sea, que ya en lo que corresponde a nosotros a partir de mañana ya no se transmiten", dijo esa vez.

Se reguló la participación de funcionarios públicos a partir precisamente de un movimiento lopezobradorista en 2006 por la intervención de Fox a favor de Felipe Calderón.

Además, hemos atestiguado en las mañaneras que más allá de informar, interviene, ataca a sus adversarios y miente en sus mensajes. Afirmaciones no verdaderas del 3 de diciembre de 2018, al 31 de diciembre de 2020 fueron 42 mil 599, promedio de 80 por conferencia, según Spin Taller de Comunicación Política.

Desde su reaparición en el primer plano de la política nacional a mediados de 2019, Jesús Zambrano, después de tomar protesta como presidente nacional del PRD, me dijo que su regreso obedecía, en gran medida, a que se lo pidieron en el partido porque es una de las cinco personas que más conoce a López Obrador.

"Al Presidente hay que vencerlo por medio de alianzas, le va a temer a eso. El objetivo de mi regreso es hacerlo, es cloroformo puro, y lo vamos a lograr", aseguró Zambrano.

Pero ayer su postura de mayo dio un giro y se victimizó para acusar de intolerante a Lorenzo Córdova, presidente del INE, y acusarlo de censura. Las alianzas en 11 estados, así como en unos 190 distritos electorales —según información obtenida ayer por esta columna— y la negación al árbitro, incitó a la guerra contra el árbitro electoral.

La militancia de Morena disparó los misiles en contra del INE para mermar su credibilidad y es muy probable que sea el primer paso antes de preparar el segundo ataque sembrando la idea de un fraude electoral, tal como lo hizo Trump en Estados Unidos, antesala del asalto al Capitolio.

Aún enfermo de COVID-19 y desde el encierro, Jesús Ramírez empezó en Twitter: "Lorenzo Córdova del @INEMexico ataca la libertad de expresión del presidente @lopezobrador_ al querer impedir la transmisión completa de sus conferencias. La ley tipifica la propaganda gubernamental. Las mañaneras son un medio de informar a los ciudadanos. Digamos no a la censura".

Diputados de Morena reconocieron a este espacio, fuera de grabadora, que se les pidió lanzarse en contra del INE con los hastaghs #MañaneraSÍ #CensuraNo.

No sorprende la estrategia morenista. El silencio y respaldo de México a Trump dejó entrever por dónde iría el papel de López Obrador conforme avanza el proceso, por lo que seguirá metido a fondo a pesar de que como opositor de Fox impulsó una reforma constitucional después de que le gritara "cállate chachalaca" por su intervención en la campaña de 2006. Pero ahora le estorba y seguirá victimizándose para no ser silenciado.

***

Uppercut: Después de ser interrogado en la mañanera por la falta de información en la compra de vacunas el presidente López Obrador le pide a su secretario de Salud: a ver Jorge, te encargo la aclaración porque en este gobierno no somos corruptos ni opacos. Jorge le lanza la bolita al Canciller Ebrard, quien contesta: es de que no se va a poder porque el acuerdo con las farmaceúticas fue no revelar la información.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX