Grupo ARAS, sentido social

Ya le he comentado que el tema de la responsabilidad social lo mismo ocupa a las empresas que cotizan en bolsa, como a las firmas familiares, por la relevancia que tienen en sus sectores o bien a nivel regional por su influencia económica.

Una compañía que ha tomado en serio el tema de la responsabilidad social es Grupo ARAS, que tiene su base en Chihuahua, pero que con su incursión en los negocios inmobiliarios y mineros ya está presente en media docena de estados e incluso ha brincado al otro lado del río Bravo con actividad en Estados Unidos.

ARAS goza de gran credibilidad en el medio financiero con fondos de inversión especializados, y desde su creación ha querido regresar a la comunidad parte de sus beneficios.

Un rubro al que han dirigido sus apoyos sociales son los hospitales, que junto con el cuerpo médico han estado sujetos a una enorme presión ante la crisis sanitaria del COVID-19, con entrega de insumos médicos y apoyos a los mexicanos que están en la primera línea de la pandemia.

Es una empresa con crecimiento de doble dígito que ha confiado en el país, y que ha aprovechado las oportunidades que se presentan en dos sectores que gozan de gran competencia, y en donde sólo los modelos de negocios exitosos logran diferenciarse.

ARAS ha cumplido todas las regulaciones de las industrias donde participa, y para 2021 se ha fijado objetivos que van de la mano de nuevas inversiones que se traducirán en empleo.



LA RUTA DEL DINERO

Con apoyo de los socios y asociados del Consejo Nacional Agropecuario, el productor Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA), se inscribió como candidato a dirigir ese organismo empresarial para el periodo que inicia en febrero 2021, cuando termina su mandato Bosco de la Vega. Como sabe, Cortina es un conocedor del campo mexicano y es productor de caña de azúcar, palmito, estevia, pepino y jitomate, por lo que tiene todo el reconocimiento para defender los intereses de: agrícolas, hortofrutícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas, forestales y todos los que integran a la cadena agroindustrial... ¿Alguien sabe dónde está ICA? La que en otros tiempos fue considerada la máxima empresa de infraestructura está aprovechando el limbo legal en el que quedó tras la quiebra y concurso mercantil para esconderse de proveedores y contratistas. Incluso, nos comentan, no se les pueden notificar resoluciones legales, porque el domicilio para esos efectos es inexistente. Si alguien en el gobierno federal, la SCT o Pemex sabe dónde está la empresa que comanda Guadalupe Phillips que le avise a sus acreedores, y lo más curioso es que sigue ganando contratos de la 4T... La Facultad de Economía y Negocios, de la Universidad Anáhuac México, fue reconocida por The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), la agencia acreditadora para escuelas de negocios más importante en el mundo. Menos de 5 por ciento de las escuelas de negocios en el mundo cuenta con esa acreditación, por lo que es un gran logro para esa institución educativa.

