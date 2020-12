Banxico ante la realidad

Hace días, el senador Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Banco de México (Banxico), la cual busca evitar la existencia de un mercado "negro" de divisas y de paso fortalecer la economía de las familias que reciben remesas en efectivo.

La iniciativa atiende y da respuesta a tres aristas: 1) las restricciones que ha impuesto la Oficina del Controlador de Divisas del gobierno estadounidense, por las cuales los bancos mexicanos carecen de corresponsales bancarios en aquel país para repatriar los dólares que se reciben en nuestro territorio; 2) los bancos mexicanos se ven en la necesidad de no aceptar divisas extranjeras; y 3) los dólares de los migrantes y trabajadores mexicanos pierden valor en México, y los afectados recurren al mercado "negro" para vender sus ingresos extranjeros a menor precio.

La iniciativa reconoce la situación que padecen millones de mexicanos, porque si bien el instituto central, de Alejandro Díaz de León, tiene la capacidad diplomática, operativa y financiera, así como la obligación y facultad legal, para adquirir y repatriar el excedente de dólares en efectivo, ha mostrado una gran posición al reconocer la existencia de un mercado "negro" de divisas que algunos calculan en más de seis mil millones de dólares al año.

Entre los argumentos en contra de Banxico esta su autonomía, que dicho sea de paso la otorgó el Poder Legislativo, además de que pone en peligro su reputación por el riesgo de aceptar dólares en efectivo que no cumplan con las prevenciones de "lavado" de dinero.

Queda claro que la agenda de Banxico va en contrasentido a la realidad económica de México que comparte una enorme frontera con Estados Unidos donde el ingreso de dólares es cosa de todos los días, además que millones de turistas que ingresan al país también pagan en dólares muchas de sus compras.

LA RUTA DEL DINERO

Ante la posibilidad de que la catalana Mediapro, del Grupo Imagina Audiovisual, que dirige Jaime Roures, se quede con el canal deportivo Fox Sports en México, ha trascendido que sectores industriales no ven con buenos ojos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones apruebe esa eventual operación, y es por los malos antecedentes que rodean al grupo ibérico que ha estado envuelto de escándalos bochornosos a nivel mundial. En los últimos años, a Mediapro se le ha relacionado con el escándalo de corrupción de la FIFA, al admitir el pago de sobornos a altos funcionarios de este organismo internacional de futbol, para la compra de derechos audiovisuales de la fase de clasificación en la Concacaf en los mundiales de futbol de 2014, 2018 y 2022. Además, enfrenta una pugna financiera con la liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP), porque no ha pagado los derechos de televisión equivalentes a 172 millones de euros. Mientras el IFT, a cargo de Adolfo Cuevas Teja, ha dado más tiempo a la fusión de The Walt Disney Company con Twenty First Century Fox con la que se trata de evitar concentración en el mercado en virtud de que el grupo comprador ya es dueño de ESPN.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA