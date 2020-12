Pemex se victimiza por contratos millonarios para prima del presidente; acusa a medios de “magnificar escándalos”

*Una vez registrados los aspirantes de MORENA a las 15 gubernaturas en juego en 2021, quienes debieron prometer portarse bien y no agarrarse de la greña en la precampaña (ajá), será hoy lunes cuando Mario Delgado realice una mesa de diálogo con el Verde, Nueva Alianza y el del Trabajo para acordar de a cómo, perdón, para acordar si irán con ellos en alianza a nivel federal. Por supuesto que en el registro del fin de semana en la sede del partido en la colonia Roma hubo de todo, empezando por el cierre de la calle Chihuahua, “guerra” de bandas de música norteña y acarreados sin sana distancia, incluida la protesta de neoleoneses por el registro de la alcaldesa de Escobedo con licencia Clara Luz Flores Carrales que, luego de 22 años de militancia priísta, se convirtió de la noche a la mañana en su candidata al gobierno de ese poderoso estado. Ahí se vio también al suspirante por Chihuahua Armando Cabada en lujosa camioneta Cadillac, Pablo Amílcar Sandoval, aspirante al gobierno de Guerrero en otra blindada y con su séquito de guaruras, cual potentado conservador neoliberal, como corresponde a la austeridad que presume la 4t. Eso sí, podemos respirar tranquilos porque a los candidatos guindas se les obligó a firmar la de “no robar, no mentir y no traicionar”....

*No, no es ninguna broma. El senado de la República ha recibido al menos mil 763 propuestas para otorgar la medalla Belisario Domínguez y en la lista aparece, nada menos, el subsecretario de salud Hugo López Gatell, autor de la tibia y errática política contra la pandemia, que por meses rechazó irresponsablemente el uso de cubrebocas como método INDISPENSABLE para enfrentar contagios, que se burló de las sugerencias de seis ex secretarios de salud y cuya actitud sumisa ante el presidente López Obrador lo llevó a decir, en el colmo del servilismo, que el mandatario no puede contagiarse debido a su fuerza moral (!). Por fortuna, también está propuesto para el premio ese ejército de trabajadores de la salud, enfermeras y médicos que, sin recursos materiales y económicos, han dejado hasta la vida por enfrentar el mortal virus. Hay diferencias...

*En el comunicado 304 de PEMEX respecto a la investigación que señala a la paraestatal de otorgar ilegalmente contratos multimillonarios a la prima hermana del presidente, Felipa Guadalupe Obrador Olán, se asegura que serán rescindidos los contratos asignados a Litoral Laboratorios Industriales SA de CV, empresa de la aludida, pero también aprovecha para acusar a los periodistas de “dañar la reputación del gobierno y de magnificar escándalos” como si el ilícito fuera una mal intencionada invención de los medios. Es decir, se admite lo que desde Palacio se negó aunque para la prima Felipa, parece que “lo caido, caido”. No se podía esperar mucho de Petróleos Mexicanos, donde media docena de familiares del director siguen enquistados en la nómina.

*La salida de Alfonso Romo de la Coordinación de la Presidencia de la República y como enlace del gobierno federal con el sector empresarial, aleja aún mas la posibilidad de crecimiento económico en México que, dicho en palabras del propio Romo, sin la confianza y las condiciones para que la libre empresa invierta y genere empleos, condena a los más pobres de este país a empeorar su situación y a los más ricos a emigrar donde se den los estímulos que el capital requiere. A Romo le tocó bailar con la más fea como testigo de la burda cancelación del aeropuerto de Texcoco, la suspensión de las rondas petroleras, la inversión en gasoductos, subastas de energía, la traición a la cervecera de Constellation Brands y por último, el tema del outsourcing que matará miles de empleos, fue la puntilla a su lealtad y paciencia. Aunque el presidente buscó matizar la salida del regiomontano de su gabinete, el anuncio de que su oficina será clausurada para “de paso ahorrar recursos”, confirma que en la 4t sólo vale lo que él decide. No por nada en este año han muerto un millón 10, 857 empresas, el 20. 81% de las 4.9 millones de micro, pequeñas y medianas que operan en el país, según datos del INEGI. La terca realidad se resiste a reconocer que México es el Dinamarca de Norteamérica.

*Más que preocupados deben estar abogados litigantes y todos aquellos particulares, incluidos internos en algún reclusorio capitalino, por la determinación de las autoridades de la Ciudad de México de suspender desde hoy todo tipo de actividades en los juzgados por los niveles de contagios y hospitalizaciones que ha alcanzado la pandemia en las últimas semanas. Desalojos, divorcios, testamentos, intestados, litigios familiares, mercantiles y procesos penales deberán esperar, si bien nos va, hasta el 15 de enero en que se tiene previsto el regreso a la actividad judicial, si la situación no empeora. De las audiencias, mejor ir pensando hasta 2022.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM