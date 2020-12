Cinco prendas ideales para sacar en invierno

Llegó mi época favorita del año, la temporada de frío, y con ella estas prendas icónicas que no puedes dejar de llevar con tus looks más abrigadores. Me encanta el invierno porque podemos ponernos creativos y usar muchas capas en nuestros look, aquí es cosa de ser creativos y buscar texturas, estampados y cortes que llamen la atención para lograr outfits vanguardistas y acertados. Hoy te muestro los cinco básicos para el invierno, no sé si ya los tienes en tu armario, pero si no, seguro te los toparás en tiendas en línea y a súper buenos precios.

Dentro de mis opciones de prendas invernales están éstas, que son, sin duda, mis favoritas.

Abrigo estampado: deja lucir esta prenda estrella del invierno con alguno de tus estampados favoritos, puede ser a cuadros, o con cualquier patrón que te guste. Se verá espectacular con tus otras prendas lisas ya qué lograrás un contraste interesante y muy fashion. Tú eliges el corte de tu abrigo, aunque mi consejo si eres bajita es que te llegue a la rodilla, si tienes buena estatura puedes darte el lujo de llevarlo más largo, se vera increíble también.

Suéter de cuello alto: sin duda la prenda más elegante y abrigadora en tiempos de frío, es el cuello de tortuga y te consejo irte por los clásicos en colores sobrios que no pasan de moda , pues los podrás sacar cada año del clóset. Puedes optar por el corte entallado y fajarlo dentro de tus faldas o shorts de invierno, o irte por los largos y oversize que se ven increíbles con prendas más ajustadas, como unos leggings o hasta con medias, llevándolos como vestidos.

Chaleco de punto: esta prenda es una de las más populares para esta temporada y es que se ve súper chic tanto en corte amplio, que lo hace más cómodo perfecto para usar encima de tu cuello alto, o más entallados, para lucir una silueta súper femenina. Los encontrarás con cuello en “V” o redondo, y en muchos colores y combinaciones divertidas, aunque lisos también se ven muy lindos y te quedan con todo. Lo mejor es qué hay desde cortos, hasta súper largos, cualquiera de estas opciones me encanta.

Pantalón de piel sintética: Encontrarás una gran variedad de cortes en pantalones efecto piel, se ven súper cool y hacen tus looks más arreglados. Lo que me encanta de la piel sintética es que se ve linda de días tarde o noche, creo que puede ser una gran opción para complementar tu guardarropa de invierno y lograr looks espectaculares. Los tonos clásicos son café y negro, aunque ahora se ve mucho el rojo intenso y el azul eléctrico.

Falda lápiz: Si buscas ese toque femenino, las faldas definitivamente te ayudarán a lograrlo, en especial la reina de la temporada que es en corte lápiz, que va de la cintura, te abraza las caderas y termina recta sobre la rodilla o un poco más abajo. Lo que amo de este estilo de falda es que se nos ve increíble a todas, no necesitas tener súper curvas para llevarla, pues incluso con cuerpo rectangular lograrás un efecto reloj de arena. Las encontrarás tanto lisas como estampadas, y con distintas texturas, se ven hermosas con medias y suéteres fajados.

Ahora ya sabes cuáles son las cinco prendas clave que no puedes dejar de lucir en este invierno 2020. Disfrútalas inspirándote en estos looks tan divertidos.

POR CHANTAL TORRES

COLABORADORA

@CHANTALTORRES