Una pandemia bizarra

Disculparán la autopromoción: mi socio y amigo Alejandro Rosas y yo publicamos recientemente un libro, Pandemia Bizarra. Son 72 historias rigurosamente reales de eso, de nuestro año pandémico, e historias así: estrambóticas, absurdas, surrealistas, kafkianas... Raras. Ya sabrán: esas figuras del espectáculo que aseguran que no hay vacuna: que nos van a inocular nanotecnología para controlar nuestras mentes; Trump cuando recomienda beber cloro… y los no pocos que le hacen caso; los jipis y neonazis que hacen causa común para manifestarse contra el uso de cubrebocas en Alemania; López-Gatell que... bueno, que hace de López-Gatell.

Hemos dedicado esta semana a la promoción del libro: generosamente, muchos medios nos han entrevistado. En varias ocasiones, entre bromas y veras, los compañeros de la prensa nos han hecho esta pregunta-sugerencia: “Les sobra material para el volumen dos, ¿no?” Y pues sí. Tomo esta semana como ejemplo, sin salir de nuestro país.

Está el senador que se presentó vestido de charro en la sesión de la cámara alta. Sonriente, dijo que era para recordarnos lo chida que es nuestra tradición y que carajo: no todo es esta maldita pandemia. Lo dijo sin cubrebocas.

Como sin cubrebocas dijo López Obrador (aprovecho este espacio para agradecerle la gran cantidad de material que le regaló a nuestro libro) que no, no usará ese artilugio, y que no lo usará porque el “experto” al que consulta, Hugo López-Gatell, el domador de curvas, le dijo que no era necesario. Que con la sana distancia. Parece que se acabaron los mordiscos en el cachete.

Luego, faltaba más, se dejó ver el propio López-Gatell, en Twitter, con un autogol de niveles en verdad artísticos. Y es que él, el zar anti pandemia, el que por fin, ocho meses después, dijo que la mascarilla okey, sí sirve, tuiteó que, según un estudio de la Universidad Imperial de Londres, México es uno de los países en que más personas usan el cubrebocas de “manera voluntaria”.

Entiendo el tuit, doc: nos quiere comunicar que la idea de nuestro gobierno de no hacer obligatorio, básicamente, nada, da en el blanco. Que viva la autogestión. Va. Nada más recordemos que eso, lo de salir con mascarilla, lo aprendimos, solitos, al precio de 100 mil muertes, que más bien son 250 mil. Hubiera elegido una pedagogía menos cruenta. No se ponga tan Montessori.

Cerremos con el presidente. A los pocos días de su informe de segundo año –el, creo, número 457–, en el que presumió el éxito de su estrategia contra la crisis, INEGI dejó saber que habían cerrado 1.1 millones de empresas: más del 20% de las Pymes.

Como verán, si algo no hemos necesitado Alejandro y yo para escribir este libro es imaginación: la historia se deja venir solita. Tenemos el trabajo más fácil del mundo.

POR JULIO PATÁN

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09