Gemas del 2020

Este año fue sobradamente generoso en Gemas. Y no sólo relacionadas con la pandemia (ayer las publicamos), que vaya que fueron llamativas. Pero hay otras que no se quedaron atrás.

El 2020, curiosamente, nos regaló algunas de sus mejores frases en voz de funcionarios que presentaron su renuncia. O bien, que la provocaron…

Fue el caso de Víctor Manuel Toledo, secretario del Medio Ambiente, quien en una reunión de trabajo con compañeros suyos les pidió “no idealizar” a la 4T y se explayó:

“Quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe... Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en brutales luchas de poder al interior del gabinete que yo he notado en varias líneas”.

Chulada de párrafo. Claro, provocó su renuncia poco después. Pero no hemos tenido hasta ahora mejor radiografía de las entrañas del gabinete que ésta.

Jaime Cárdenas apenas si duró tres meses al frente del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep). Su carta de renuncia fue amplia. Entre otras cosas, apuntaba a desencuentros con Jaime Esquer, secretario particular del Presidente. Sin embargo, la gema la soltó en una entrevista posterior en la que ampliaba el porqué de su retiro:

“Ellos (Andrés Manuel y Esquer) esperaban seguramente de mí, una lealtad que por supuesto realicé —fui leal con ellos, soy leal con ellos—, pero mi lealtad no era ciega; mi lealtad es reflexiva. Creo que ahí comenzaron los problemas…”

A lo que López Obrador respondería: “Tiene razón (Cárdenas), pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación…; no a mi persona”.

El exsecretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, tampoco se fue por las ramas ni pretextó problemas de salud como tantas veces ocurrió en sexenios pasados. Derechito asentó en su carta de renuncia al Presidente:

“El motivo, que le he expresado personalmente, es mi diferendo por su decisión de política pública, de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina, las funciones eminentemente civiles de los Puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes, que ha estado a cargo de la SCT desde 1970”, detalla el documento.

Verdaderas joyas como reflejo de una administración…, y para el recuerdo.

Concluyamos con una gema presidencial, que también merece una en este ámbito:

“Antes yo pensaba que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, sí existe y no todos estamos hechos para resistir presiones”.

•••

GEMAS: Ahora sí, ¡cerramos el año! Que pasen unas fiestas en salud, cuidándose y nos reencontramos el 4 de enero del 2021.