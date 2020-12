Delfina no entusiasma

No, las redes no se desbordaron con el nombramiento de Delfina Gómez Álvarez como Secretaria de Educación Pública. No, tampoco las reacciones cayeron en cascada en los portales de los diarios, ni los noticieros dieron rienda suelta a comentarios por dicha designación.

Apenas, digamos, se cumplió con la formalidad de medio informar del asunto y ya.

¿Por qué tal falta de entusiasmo –o de desdén- hacia quien va a ocupar una de las sillas más importantes del gabinete?

Bueno, quizás porque este gabinete cada vez pesa menos, porque sus funcionarios apenas si asoman la cabeza y porque sus funciones parecen cada vez menores, ante la omnipresencia presidencial.

O bien porque sus nombres poco dicen…; y si algo manifiestan, no es precisamente muy lucidor que digamos, y para qué reprochar y seguirse confrontando día con día con el Presidente de la República, si a fin de cuentas no hace caso.

Las razones son indistintas. El caso es que el nombramiento de la maestra Delfina, senadora con licencia y delegada federal de programas del Bienestar en el Estado de México, produjo más escepticismo que entusiasmo.

Y es que su nombre –no hay que olvidarlo-, no sólo está ligado al del cacique de Texcoco, el senador Higinio Martínez, sino al de la maestra Elba Esther Gordillo.

En 2017, como candidata a gobernadora al Estado de México, Delfina fue apoyada por los elbistas Fernando González (yerno y operador político de la Maestra) y Rafael Ochoa (ex secretario del SNTE). Hace tres años, ambos hicieron pública su filiación a la candidatura de la profesora mexiquense.

¿Va hoy su recompensa?

Por lo pronto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su secretario general, Alfonso Cepeda Salas celebraron el nombramiento de Delfina Gómez y reconocieron en ella su “formación docente y conocimiento del sistema educativo”.

Horacio Duarte, actual titular de Aduanas y otro mexiquense que ha sido muy cercano a Delfina, fue de los pocos entusiastas que apareció ayer por las redes para felicitar a la ex presidenta municipal de Texcoco, recordando que fue él quien integró a la licenciada en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional, con dos maestrías (una en Pedagogía y otra en Educación con especialidad en Administración de Instituciones Educativas), al proyecto de Morena.

Y Esteban Moctezuma, secretario saliente que hace maletas para la Embajada de México en Washington, indicó por su parte que en las próximas semanas trabajarán de manera conjunta para “una transición ordenada y transparente” de la SEP.

GEMAS: Obsequio de Claudia Sheinbaum: “Hoy por la tarde nos estarán informando el día que ya llegan las primeras vacunas y cómo será su proceso de distribución y también cómo entra a todo el país”.

