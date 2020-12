Para la SEP suenan De la Fuente, Concheiro, Rocha y Delfina, muy cercana a AMLO

Y de su gustada sección “las encuestas de Morena”, surgen David Monreal como candidato del partidazo al gobierno de Zacatecas a fin de perpetuar el cacicazgo de los Monreal y Juan Carlos Loera de la Rosa como candidato al de Chihuahua, el que tapizó el estado con espectaculares antes de los tiempos legales. ¡Aaaaaarrrrancaaaannnn!

Ahora que en el mundo se encienden focos rojos de alerta por un rebrote con una nueva forma de Coronavirus, el director del IMSS ha reiterado lo que aquí se ha dicho acerca del abuso y el cansancio del personal médico ante las extenuantes jornadas durante la pandemia. La falta de insumos para la protección del personal de salud y la llegada de los médicos cubanos en el manejo de la pandemia han sido factores que han complicado la relación del gobierno federal con en gremio médico de nuestro país. Los médicos cubanos, nos dicen, no son lo ofrecido por la 4t: son médicos SIN ESPECIALIDAD en ninguna de las áreas que más requieren de atención en los hospitales mexicanos en plena crisis, es decir, terapia intensiva, neurología, anestesiología, o infectología. Son médicos generales a quienes hay que capacitar en actividades que no requieren alto conocimiento. Pareciera que el objetivo es apoyar económicamente al gobierno de Cuba porque, al menos en la Ciudad de México, hay cientos de pasantes y médicos recibidos sin trabajo esperando ser tomados en cuenta.

En un país en el que los altos funcionarios son elegidos por tener 10% de capacidad y 90% de lealtad o sumisión, no es de extrañar que a Esteban Moctezuma lo hayan convertido de la noche a la mañana en “embajador”, dejando oootra vez a los embajadores de carrera como el chinito, nomás milando. Aquí el tema es quien llegará a la SEP donde Moctezuma deja a medias el reto de la educación a distancia y a la dependencia en las garras de los insaciables SNTE y CNTE. Entre sus probables sucesores suenan tres nombres: El moderado Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, el subsecretario d Educación Superior Luciano Concheiro Bórquez, del ala radical del gabinete y quien podría llevar a la extrema izquierda la educación básica del país, si consideramos su historial como activista en el 68, dirigente estudiantil en 71, su toma de tierras y su lucha agraria en los 70 y su formación en instituciones de corte abiertamente socialista como el instituto Gramsci de Roma. También está el senador sinaloense Rubén Rocha Moya, profesor y abogado, preside la comisión de educación en la cámara alta, hombre de izquierda que quiere ser gobernador de su estado y finalmente, suena fuerte la profesora Delfina Gómez, actual super delegada de la 4t en el Estado de México, ex candidata morenista al gobierno de esa entidad, ex alcaldesa de Texcoco y mujer MUY CERCANA al presidente López Obrador.

La reciente acusación penal de los Padres de Niños con Cáncer, ante la Fiscalía General de la República, en contra de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, por su inacción ante el desabasto de medicamentos oncológicos en el país, nos recuerda que a pesar de los años y de lo ya vivido en diferentes regímenes priístas, panistas y ahora morenistas, México sigue sumido en ese círculo vicioso de simulación y autoengaño: de que sirve mantener instancias burocráticas tan costosas e inútiles como la Secretaría de la Función Pública o las Comisiones de Derechos Humanos que nunca han actuado ni actuarán contra dependencias públicas estatales o federales, a cuyos titulares les DEBEN EL HUESO. De verdad alguien piensa que Piedra Ibarra emitirá algún día alguna recomendación contra dependencias bajo control del jefe del ejecutivo que la puso a cobrar sin hacer nada o, mas aun, ¿alguien tiene esperanzas en que Irma Eréndira Sandoval investigará a Pío López Obrador, a Felipa Guadalupe Obrador, Octavio Romero, Ana Guevara y demás personajes señalados por actos de corrupción, que son familiares o parte del equipo de su propio jefe? Y así, el país lleva sexenios enteros...

El aumento de 15% a los salarios determinado POR LA FUERZA desde Palacio Nacional va a traer más informalidad, inflación y cierre de empresas, como ya ha ocurrido en épocas del priísmo de López Portillo o De la Madrid, o como sucede hoy en Venezuela donde los aumentos no tienen sustento en productividad. Como el salario mínimo es CONSTITUCIONAL no habrá forma de eludir el aumento, pero las consecuencias serán la inminente desaparición de pequeñas y medianas empresas y el cese de miles de trabajadores porque sin recursos para cumplir con la orden de Palacio, las empresas que puedan tendrán que optar por automatizarse y suplir trabajadores. En plena época de pandemia, muchos de quienes tienen la fortuna de conservar su empleo han tenido que aceptar una baja en su ingreso y prestaciones, no por gusto sino por conservar su trabajo porque la realidad económica en el país y en el mundo no da para más. El gobierno que no sabe generar empleos no lo quiere creer pero la informalidad y el desempleo ahí vienen y muy pronto lo veremos.

Más allá de la responsabilidad judicial en que pudieran haber incurrido el ex gobernador mexiquense Arturo Montiel y su hijo por la golpiza de que fue víctima y así los acusó César D’Alessio, la pregunta en este caso es si los Montiel están para organizar fiestas privadas con decenas de invitados y disc Jockey incluidos. Parece que nadie entiende...

