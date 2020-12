﻿Tres meses de puro infierno

Como lo describe Dante Alighieri en la Divina Comedia. El aumento exponencial de los casos positivos de COVID y lo que nos espera en los próximos tres meses será tal cual, el escritor florentino narra el viaje por ultratumba. Aunque hay que ser honestos. Lo tenemos bien merecido.



Desde su aparición hubo alertas, información y sobraron comentarios en redes sociales para a diario informarnos del proceso de contagio, como funciona una pandemia y sus consecuencias. Es más, vivimos el primer capítulo cuándo llegamos a más de mil decesos diarios en marzo pasado. A pesar de ello no aprendimos.



Escribí en varias ocasiones, advirtiendo y señalando las omisiones del gobierno y el cansancio de la población, llamados a la oposición y la incapacidad de actores políticos, sociales, científicos y de todo tipo para que actuáramos con conciencia colectiva. Sufrimos las consecuencias económicas en nuestras familias y personales.



Sin embargo nada de eso sirvió. Nada.



Llegó lo inevitable, el semáforo rojo en la Ciudad de México y el agotamiento de camas con ventiladores en hospitales. Evidencia pura de la multiplicación de casos y la crisis que desde hace semanas se vive en México, que por más clara que está era, hasta hace apenas un par de días la Jefa de Gobierno no tuvo más remedio que reconocerlo.



Así como Dante reseña el infierno. Viviremos en carne propia un tránsito por el limbo, lujuría, gula, avaricia, ira, pereza, herejía, violencia, fraude y finalmente traición. Ya hemos recorrido el ante-infierno y por supuesto cruzamos el río Aqueronte.



Justo me detengo en la entrada y puedo afirmar que es absolutamente absurdo e irracional que nos apoltronemos en nuestros sillones y continuemos echando la culpa a López Obrador y al gobierno morenista. Sin duda tienen un severo problema de ineficacia, inexperiencia, e insensatez, sin embargo la responsabilidad es colectiva. Todos, a nivel mundial hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, México no es la excepción. No veo a la población alemana culpando a Angela Merkel, a Macrom en Francia o a la reina Isabel en Inglaterra.



Dentro de este contexto, y aunque no lo merecen, increíblemente a los partidos políticos se les presenta una nueva oportunidad para dar signos de vida, y poder enfrentar la recuperación económica y de salud, con los incentivos adecuados, con medidas legislativas correctas, con acciones de gobierno y crítica constructiva, presentando candidatos bien preparados, con conocimiento de tierra, sensibles y muy conscientes del reto histórico que se enfrenta.



Morena no la tiene fácil, en su versión reloaded del PRD, hacia el interior se le ha venido complicando aún más y puede pagar muy caro las consecuencias. Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard serán personalmente los responsables de este partido. Pero, si insisten en privilegiar a los impresentables como Valentina Batres, Sergio Mayer, Norberto Nazario en la Ciudad de México, a Amilcar Sandoval en Guerrero, o Layda Sansores en Campeche, seguro pierden. Seis meses sin duda, son suficientes para hundir un proyecto político.



Pero si en los demás partidos hacen lo mismo, como Movimiento Ciudadano con las joyas de Dante, Samuel García en Nuevo León, o en la CDMX la desfachatez de Salomón Chertorivski, quien sabiendo que va en la plurinominal #1, se registra en el distrito 10 de Miguel Hidalgo para simular. O el PAN si apoya nuevamente a Jorge Romero y su compadrazgo y complicidades con Leonel Luna y el cartel inmobiliario, seguro estamos destinados a padecer una pandemia política que durará tres años y sus consecuencias podrían llegar hasta 10 años.



Claro, hay de pandemias a pandemias. ¿Verdad?



Es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

ANALISTA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA

@MARTHAGTZ