Los mejores regalos para los amantes de la música

Ya estamos a unos cuantos días de celebrar la Navidad, y aunque ha sido un año un tanto extraño, esta época nos llena de ilusiones de un futuro mejor. Le diremos adiós a este 2020 esperando que para el 2021 podamos estar rodeados de todos los que amamos, que todos tengamos salud, que se controle la pandemia y que comiencen a desaparecer los estragos que dejó.

La Navidad es ese momento perfecto para recordar lo afortunados que somos, para dar gracias por todo lo que sí tenemos y para regalarle a aquellos que amamos un detalle que venga del corazón; por eso, hoy les tengo algunas opciones para regalar esta navidad a todos aquellos que somos fans de hueso colorado de la música.

1- Audífonos:

Es el regalo lógico para los que amamos escuchar música en todo momento de nuestras vidas, ya que nos gusta tener diferentes audífonos dependiendo la actividad. Si vamos a hacer deporte, unos audífonos exclusivos para esta actividad son esenciales.

Así mismo, audífonos de diadema que tengan “cancelación de ruido exterior” pueden ser el mejor regalo para un melómano.

2- Bocinas:

Es lógico que también un muy buen regalo son unas bocinas; no necesariamente tienen que ser caras; podría ser una de esas que son contra agua, para usar en la regadera o cuando vamos de vacaciones.

3- Una suscripción a un servicio de música por streaming:

No hay mucho que decir aquí, claramente este podría ser uno de los mejores regalos que podemos recibir en navidad; el no tener que escuchar cortes comerciales mientras reproducimos nuestros tracks favoritos.

4- Un disco personalizado:

Y no, no hablo de aquellas épocas en donde “quemaban un CD” con canciones que te dedicaban; hablo de un vinilo que viene enmarcado y trae esa canción que es la favorita de toda la vida para esa persona. Este regalo lo puedes encontrar fácilmente en internet y aunque es algo meramente decorativo, es un gran detalle que además de demostrar cariño, muestra que conoces a la perfección a esa persona especial.

5- Mercancía oficial de su DJ y productor favorito:

Aquí hay mucho para escoger, puede ser una gorra, playera o incluso las ahora tan necesarias mascarillas con el logo del DJ favorito de esa persona. Prácticamente todos los productores y disqueras cuentan con tienda en línea; pero ojo aquí, pues es un regalo que tendrás que pedir con mucha anticipación porque el envío puede llegar a ser muy lento al venir de otros países.

6- Un curso de producción:

Si esa persona ha soñado con convertirse en DJ y productor, un regalo increíble, si es que quieres invertirle un poco más de dinero que a los regalos anteriores , es precisamente un curso de DJing y producción musical; puede ser en línea para que estudie donde quiera y escoja sus horarios, o si va más en serio, algo presencial.

7- Un Ticket para Tomorrowland New Years Eve:

Tomorrowland ha preparado un evento digital, amigable con todos los husos horarios, para despedir este 2020 y darle la bienvenida al 2021 junto con nuestros DJs favoritos. Estarán Armin van Buuren, David Guetta, Charlotte de Witte, Dimitri Vegas & Like Mike, Major Lazer, Martin Garrix, Maceo Plex, Tchami, Diplo y muchos más.

La cita es el 31 de Diciembre de 8 de la noche a 3 de la mañana en tu horario local. Lo mejor es que puedes escoger entre varios paquetes de regalo para esa persona que ama la música electrónica, o puedes comprar sólo el acceso por poco menos de 500 pesos.

8- Un Vinil o una Tornamesa:

Los amantes de la música tenemos algo en común, nos encanta todo lo retro, por ello regalar un vinilo de nuestro artista favorito o incluso una tornamesa es algo que nos hará sentir en las nubes y puede convertirse en nuestro regalo favorito de toda la vida.

Hay tiendas especializadas en estos artículos, incluso puedes conseguirlo por internet.

Todos estos regalos gritarán que amas con locura a esa persona, pero además, que entiendes y compartes la pasión que siente por la música.

Cuéntame: ¿Cuál sería el regalo perfecto para ti si también eres melómano?

Antes de irme, una recomendación: la cena de navidad podría estar completa con un buen disco de villancicos adaptados a la música electrónica; Home Alone, el EP de Smash The House trae las mejores canciones navideñas hey has por DJs como Quintino, Nervo, MATTN, Armin Van Buuren, Brennan Heart y muchos más.

¡Feliz Navidad!

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR