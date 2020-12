El mundo de las reglas al revés

Donde la gratitud viene antes que cualquier queja aunque siquiera puedas moverte. Donde el valor de la vida está por encima de cualquiera. Donde vale más un paso que toda una trayectoria. Donde te alegras más del éxito ajeno que del propio. De buscar refugio y encontrarlo en ti mismo. Donde los mejores maestros vienen sin haber estudiado y te enseñan lo más importante.

Cada quien vive su propia tragedia, hasta que es consciente de que la tragedia propia es el sueño de alguien más. Es cuando está bien ir en contra de todo pronóstico, romper las reglas y las expectativas. Cuando no hay valor más grande que un logro por más pequeño que parezca. Es donde no hay horario de trabajo para una mamá, un papá que cuida a un niño especial, no hay bonos ni aguinaldos y aún así se sienten las personas mejor pagadas del mundo por compartir su vida junto a ellos.

Es un mundo donde las palabras no existen y los sentimientos están a flor de piel. Donde nos volvemos eternos espectadores de milagros sin jamás perder la esperanza. En este un mundo al revés se rige por los valores rectos e infalibles, y por una eterna y bendita terquedad de enderezar lo que nació al revés. En transitar y descubrir lo que vale la pena esculpir, sacar la madera que tenemos y crear con cada cincel un paso más para que nos acerque a la grandeza a la que estamos invitados.

Es un mundo triste donde no hay culpables y si hay héroes, pero no villanos. Nos quedamos buscando respuestas entre miradas, entre nosotros, cuestionándonos y replanteándonos lo importante.

En un año donde extrañamos el pasado, y cuando estábamos en él, deseamos el futuro. Que se sintió más rápido que nunca, aunque cada día fue el más largo. Un mundo donde ya no descansas en la cama, descansas en la novedad, en el rompimiento de la comodidad.

Donde valoramos más ideas, las pláticas, las propuestas concretas, la gente de verdad. Se celebraron dos Teletones: México y Estados Unidos. Un equipo enorme de gente trabajó en silencio, sin protagonismo, para los demás. Se crea un universo alterno, un mundo que se rige por las reglas al revés.

Y es enorme porque tiene mexicanos que cuando nos unimos crecemos más, no en kilómetros, pero sí en profundidad, en nivel de conciencia, como humanidad y en humildad.Teletón es mucho más de un evento televisivo, son colaboradores y voluntarios que diario entregan su vida. Por ser testigos y creadores de milagros, es de México, para los mexicanos y hecho por mexicanos.

Son los 22 centros de rehabilitación, el hospital de cáncer, el centro de autismo y la Universidad Teletón, pero también es una cultura de civismo, de perfeccionamiento en los valores más importantes como humanidad, un México donde vive un civismo impecable.

Mucha gente piensa que Teletón está cargado de melodrama, pero está cargado de realidad de cada día, de cada niño y familia, es algo que sin duda es digno de ser mirado y admirado pues, es lo que es capaz de hacer una voluntad bien encausada.¡Gracias a los que son parte! Y si no, te invito a este mundo al revés donde los milagros suceden cada día, empezando por el milagro de construir la utopía más grande del país. Teletón sigue siendo el milagro de amor.

POR PAOLA ALBARRÁN

PAOLAALBARRAN1@GMAIL.COM

IG @PAOLAALBARRAN