Confianza para el cambio

"El cambio se apalanca en la confianza. La confianza tiene su origen en las personas y se refuerza cuando empezamos por confiar más en nosotros mismos y en el poder que se tiene al participar organizados. Por contraste, la confianza en las autoridades se pierde o se gana respectivamente cuando se evidencia o no, la capacidad para dar resultados, su integridad y el respeto que tienen por las instituciones. Los países fortalecen sus economías y permiten el desarrollo social cuando se apoyan en la fortaleza y la confianza institucional. Por eso hemos de tomar conciencia que el verdadero cambio lo damos la población organizada y la autoridad ha ser su primer servidor y no su opresor. La manipulación y la confianza no empatizan, por ello hemos de participar, defender las instituciones y exigir a las autoridades verdadero servicio y resultados."

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE