El artero golpe al Banco de México

Es muy posible que la reforma a la Ley del Banco de México tenga peores implicaciones para el país y su economía que las generadas con la cancelación del NAICM de Texcoco. Es un aviso de una descomposición absoluta del Estado mexicano tal como lo conocemos, además de que convertirá a Banxico en una lavadora de dinero ilícito a nivel internacional. Ya que no solo beneficiará a las mafias mexicanas, sino que cualquiera podrá cambiar su dinero en México y Banxico tendrá que adquirir los dólares que los bancos en instituciones financieras no puedan o quieran colocar en México o en el extranjero.

Se abre la puerta a lavar, en nuestro país, el dinero mal habido de cualquier ente financiero del mundo para “blanquearlo” (esto es, que de manera directa las mafias cambien su dinero en las instituciones financieras mexicanas y no tengan que dar ningún tipo de explicación acerca del origen de los recursos).

El no poder comprobar la procedencia del dinero por parte de casas de cambio, bancos, etcétera, es lo que ya provoca que al menos el 2% de los dólares captados en el país tengan que ser “guardados” por ellos en sus bóvedas. Pero con esta nueva iniciativa desaparece la necesidad de probar el origen del capital y, lo que es peor, quien queda con la responsabilidad y además debe asumir que ese dinero es legítimo será la máxima institución bancaria de nuestro país.

Así, lo que debe combatir el ejecutivo federal, a través de la SHCP y sus diferentes instancias es: mercados negros de divisas, estructuras y financiamientos del crimen organizado, flujos ilegales de dólares americanos, lo está ahora trasladando a Banxico en forma de nuevas funciones y responsabilidades, y todo ¡mejorar la paridad del mercado para quienes realizan transacciones de divisas extranjeras en efectivo!...

Como resultado de lo anterior, no solo se desestabilizará el Banco de México, sino que esta reforma también impactará en el conjunto del sistema financiero y en la forma en que las transacciones internacionales se lleven a cabo hacia y en nuestro país. Los bancos centrales y las instituciones financieras mundiales (FMI, BID, BM), pondrán trabas para continuar trabajando con México. Las líneas de crédito disminuirán, así como el grado crediticio del país en su conjunto.

Las implicaciones de esta decisión tendrán repercusiones que no comenzamos aún ni siquiera a imaginamos y no serán en ninguna forma las adecuadas o necesarias. Esta ley nos pone en la órbita de los narco-estados.

Dada la pérdida de autonomía del Banco de México y la necesidad que tendrá de cambiar divisas sin preguntar, es posible que esto sirva de pretexto para hundir tan preciada institución y para dar un golpe terminal a la economía mexicana poniendo a funcionar la “máquina de imprimir dinero”.

Hasta ahora, por su autonomía, Banxico no ha cedido a presiones de imprimir más dinero. Como se sabe, si el dinero impreso no tiene una garantía en metálico (oro, otras divisas, otros instrumentos financieros, trabajo en Alemania, etcétera) este es un papel que no tiene el valor en él impreso. Tenemos como ejemplo lo que pasó en México en 1982 durante la administración de José López Portillo, cuando hubo una depreciación de la moneda y una inflación galopante. O lo que se ve hoy en día en Venezuela, donde el dinero no vale ni siquiera el papel donde se imprimió.

La decisión de reformar la ley del Banco de México es un atentado contra la patria, realizado por quienes juraron defenderla. Es un artero golpe perpetrado con alevosía y ventaja que sitúa a quienes lo hicieron y a quienes lo defienden como traidores y vendedores de la patria. Ni Antonio López de Santa Anna regaló tanto.

POR VERÓNICA MALO

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM