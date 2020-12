Los impresentables candidatos de Morena

Los precandidatos de Morena a las 15 gubernaturas que se disputarán en el 2021 corrieron a inscribirse. Confían en que el arrastre que sigue teniendo López Obrador les ayudará a conseguir gobernar las entidades a las cuales aspiran. Así lo muestran las encuestas publicadas por El Heraldo, donde mismo sin mencionar los nombres de los candidatos (aún no son definitivos y el periodo de registro apenas empieza), en la mayoría de los estados Morena resultaría el partido ganador.

Los y las aspirantes y suspirantes van desde exsecretarios de Estado, pasando por senadores, empresarios, exdelegados federales, alcaldes, ex priistas y, en general, salvo honrosas excepciones como lo es Alfonso Durazo, conforman una caterva de individuos dignos de otros menesteres, pero no de gobernar ninguna entidad federativa.

Es tal la sed de poder y la confianza en Morena, que en Michoacán se inscribieron 29 candidatos, lo cual rompe un récord de participación. Será interesante conocer la trayectoria de las 11 mujeres y 18 hombres que se consideran capaces de conducir el cantarín estado.

Estos son algunos de los personajes que quieren gobernar sus entidades:

Beatriz Robles, senadora por Querétaro, quien ni siquiera puede escribir bien el nombre de su estado, diciendo que se trata de Queretero. Afortunadamente aún no ofrece maromas por la falta de ortografía, si bien tampoco ha pedido disculpas por la misma.

En Zacatecas está David Monreal, hermano de Ricardo, coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Actualmente se desempeña como coordinador general de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo. No importa que la Auditoria Superior de la Federación detectó actos de corrupción en Zacatecas a través del programa “Crédito ganadero a la palabra”, mismo que depende del coordinador. Pero mismo con señalamientos tan serios, el precandidato puede estar tranquilo, sabemos que la corrupción en los miembros de la 4T es pecata minuta y que, además, AMLO ya dijo que esas acusaciones son “politiquería”. ¡Menuda forma de desmentir a la ASF!

Por disputarse Guerrero se ha registrado Pablo Amílcar Sandoval, delegado federal y hermano de la secretaria de la Función Pública nacional. Sí, ese quien llegó a inscribirse en una Suburban blindada y con escolta, dos de las cuales tienen la función de sostenerle el saco mientras el funcionario cruza las calles. La austeridad en acción. Claro, ya desmintió las imágenes grabadas y dijo que son falsas. Un moderno “soy yo, pero no soy yo”, al cual dado que está en la 4T se le perdona su austero actuar.

Para ese mismo estado también destacan sus dos senadores como contendientes: Nestora Salgado García y Félix Salgado Macedonio. De ganar Salgado, es posible que lo veamos llegar a su toma de protesta en moto; se pediría a los agentes de tránsito no pelearse con él en caso de que llegase beodo, como ha sido visto en numerosos videos. Por lo que hace a la senadora, al menos se podrían hacer muchos memes de sus anecdóticos supuestos antecedentes de secuestradora.

Por Nuevo León la candidata más fuerte es Clara Luz Flores, ex priista de cepa, cuyos problemas más graves son los misóginos comentarios de su marido, pues según él votarán por ella porque es su esposa. Además de que muchos morenistas “puros” no la quieren como su candidata. Pero les guste o no, como están las cosas en estos momentos, esa aspirante gana con, sin, o a pesar de Morena...

En Campeche, la aún delegada de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, Layda Sansores, considera que “las estrellas están alineadas al tener un presidente del sur” para que ella sea parte de esa ¿formación? No se olvide que mientras fue senadora, la hoy delegada le adjudicó a la Cámara alta el pago –entre otras minucias- de su tinte rojo para el pelo. Reconocida por sus bailes arrítmicos en campañas, se pregunta también por su cirujano plástico, pues no aparenta sus 75 años.

Por Sinaloa, el hoy senador Rubén Rocha busca el consenso, tal vez por estar entrampado en un conflicto en la mina de Cosalá, donde los trabajadores ya están listos para emprender actividades (les urge), pero los demás personajes inmersos en el asunto prefieren que el problema continúe.

Y hay más personajes, al menos cien, que merecen ser comentados. Todos unos dechados de virtudes como la deshonestidad, el compadrazgo, el nepotismo y un hambre y sed por llegar a detentar el poder.

Teniendo esos impresentables como aspirantes del partido en el gobierno, ¿para qué se requieren contrincantes? ¿O será que los suspirantes de la oposición tienen perfiles todavía más cuestionables? Ya lo sabremos a medida que estos se vayan dando a conocer.

Por VERÓNICA MALO

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM