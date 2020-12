Dos años de resultados

Hoy quiero aprovechar este generoso espacio para compartirles que, la próxima semana, entregaré a mis paisanos veracruzanos los resultados de dos años de trabajo como diputada federal. Representarlos ha sido uno los mayores compromisos que he asumido a lo largo de mi trayectoria profesional y política y puedo decir, con orgullo, que he cumplido mi trabajo, aunque aún nos queda mucho camino por andar.

Es innegable que vivimos tiempos complejos, no solo a raíz de la pandemia del Covid19, sino desde que llegó este gobierno morenista: hizo de lado a las mujeres, se olvidó de las víctimas y de sus familias, no procuró el empleo ni la inversión, menospreció a quien arriesga su dinero por emprender y dar empleo. Por eso, una de las principales banderas de la bancada del PRI en San Lázaro, de la cual soy vice coordinadora, ha sido defender esas causas difíciles, a las familias y al país, de las malas decisiones de la aplanadora legislativa.

Han sido, en lo personal, 24 meses de arduo trabajo, en los que he sido la voz de miles de familias que con desesperación sienten que en esta doble crisis les llega el agua al cuello; me he plantado en tribuna a pedir apoyos para los empresarios de todos los tamaños, porque apoyarlos a ellos es preservar el empleo; me preocupa y ocupa el presente y futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes.

Desafortunadamente mi estado no escapa de toda esta problemática, por eso he conminado a mis paisanos a unirnos, a actuar por recuperar a Veracruz, sin esperar a que este gobierno atienda nuestros problemas. Desde mi espacio he procurado que nuestra entidad recupere su brillo, el peso que durante siglos ha tenido en la historia de México. Si hacemos equipo, imagínense lo que podemos lograr.

El del próximo jueves 17 diciembre, a las 17:00 horas, será un informe con resultados palpables, dividido en cinco grandes ejes de trabajo. Este ejercicio de rendición de cuentas será innovador; adaptándome a estos nuevos tiempos, presentaré un mensaje breve, pero contundente, en un autocinema para respetar las medidas sanitarias. Le he pedido a mis invitados acudan con su cubreboca y que, por supuesto, lleguen en coche, pues al término de mi Segundo Informe, aprovecharemos para ver una película, como en los viejos tiempos, para pasar un rato agradable. A ustedes, que me hacen el favor de leerme en diferentes partes del país, los invito a que lo sigan a través de mis redes sociales.

Así, además de un informe legislativo, será un recordatorio de que la calle en la que vivimos es nuestra; la colonia en la que vivimos es nuestra; la ciudad en la que vivimos es nuestra, que Veracruz y México son nuestros, para que retomemos lo que somos, recuperando a nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país. ¡Los espero el próximo 17 de diciembre!

POR ANILÚ INGRAM

DIPUTADA FEDERAL

@ANILUINGRAM