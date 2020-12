¿Malos manejos en Seneam?

Ahora que los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), que dirige Víctor Hernández Sandoval, cumplieron 42 años en funciones, no estaría de más que el equipo de Jorge Arganis en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) echara un vistazo al manejo de sus contratos antes que comiencen a llamar la atención de los sabuesos de Irma Eréndira Sandoval en la Función Pública (SFP).

Se lo adelanto porque Joad Limpieza y Servicios se anotó un contrato por un millón 154 mil pesos para asear las oficinas centrales, de octubre a diciembre. Lo curioso del caso es que esto sucedió luego de que Rapax terminara anticipadamente su convenio, y es que a pesar de ser contratada en marzo, le adeudaban las facturas de abril a septiembre.

Ante el impago, los últimos días del mes patrio la proveedora original optó por informar que cortaría el suministro en apego a las leyes en la materia; mientras la directora de Recursos Materiales, María Isabel Bautista Marcelo, respondió que procedería con su parte cuando se contara con solvencia.

Sin embargo, llamó la atención que en paralelo requiriera una cotización a Joad Limpieza y Servicios, sobre todo porque cuando ésta compitió con Rapax en el proceso IA-009000987-E8-2020, su propuesta económica la superaba con 11 por ciento, y para adjudicarla, la ley establece que el margen no debe ser superior al 10 por ciento.

De acuerdo con el fallo fechado el 12 de marzo pasado, la primera calculó una bolsa total de tres millones 712 mil 251 pesos para esa partida presupuestal, mientras que en el caso de la segunda fue de 345 mil 492 pesos, por lo que no estaría de más hacer las respectivas indagaciones, no vaya a ser que se haya cometido alguna irregularidad.

LA RUTA DEL DINERO

Sigue en San Lázaro debate en torno a las modificaciones a la Seguridad Social y a los Sistemas de Ahorro para el Retiro que en su mayoría muy benéficas, en especial para los trabajadores que ganan menos, aunque es indispensable que el Legislativo mantenga la sana competencia en el sector de las Afores. El Ejecutivo busca que el trabajador cuando se retire reciba su salario completo, sobre todo quienes ganan menos. Para la industria es importante que se evite la consolidación de un oligopolio desde Pensionissste y se evite un tope en comisiones que concentraría el mercado en unas cuantas Afores... El Departamento de Estado de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos en México y Partners of the Americas anunciaron a los ganadores de la última convocatoria del Fondo de Innovación patrocinada por Fundación Banorte, Fundación Gruma, y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. Son 22 universidades que recibirán apoyos del Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas (100K), una iniciativa que revisa personalmente Carlos Hank González como parte de su compromiso con la educación de calidad.

Por ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA