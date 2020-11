La Fiscalía Electoral y Pío López Obrador

José Agustín Ortiz Pinchetti ha sido un luchador por la democracia en nuestro país desde distintas trincheras —organizaciones civiles buena parte de ellas— y ha caminado al lado de Andrés Manuel López Obrador los últimos 20 años.

Ahora, como titular actual de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), tiene a su cargo evitar lo que más resintió el tabasqueño a lo largo de su vida política y en su trayecto hacia la Presidencia de la República: el fraude electoral.

¿Cómo formaron o afectaron esos golpes a AMLO?

Una de las características de este personaje —dice Ortiz Pinchetti— es su enorme resistencia y capacidad para absorber derrotas y volver, otra vez, a la lucha. Tanto en Tabasco como a nivel nacional lo dieron por acabado después de los fraudes que cometieron contra él. Y él se levantó. Es un ave fénix de la política.

En su opinión, las elecciones de 2018, así como las que han tenido lugar bajo este gobierno, en 2019 y 2020, “han sido limpias”. ¿Vocación democrática a la vista? No exactamente.

“La vocación democrática es algo que estamos empezando a construir. Hay mucha gente, muchos intereses que están en contra de la democracia. Los mexicanos todavía estamos en los primeros años de la vida democrática. Mira a EU, 200 años de vida democrática y uno anda pidiendo voto por voto y otro que no los cuenten…”

Difícil para este gobierno, por cierto, la aparición de dos videos en los que se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero de manos de David León para apoyar el movimiento de AMLO. Una denuncia al respecto fue presentada por el PAN precisamente en la FEDE. De ello también platicamos con don Agustín en El HeraldoTV. Lo que aquí sigue es un extracto:

—¿Cómo va el caso de Pío López Obrador?

—No puedo dar detalles sobre ese tema porque nosotros, como Fiscalía, hemos recibido una denuncia y la estamos considerando.

Yo nada más quiero puntualizar esto, que es una cosa digna de considerar: no es reciente este tema, es de 2014-2015. ¿Y dónde fue? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Por supuesto que estamos actuando con absoluta honestidad y rectitud, porque nos hemos propuesto hacer una Fiscalía en serio.

—Él señala que fue en 2014-2015, ¿significa que el posible delito electoral ya prescribió?

—No sé. Tenemos que recabar información, estamos investigando dónde fue, cómo fue…; estos videos quién los tomó.

—¿Ya habló con el Presidente de este tema?

—No. Lo he visto y hemos platicado de otras cosas. Él está muy preocupado por las elecciones (del año entrante), porque salgamos adelante; pero no está preocupado por proteger a Pío, eso te lo puedo asegurar. Él sabe perfectamente que vamos a actuar con absoluta imparcialidad. Vamos a investigar las condiciones en que se otorgó el dinero, a dónde fue, a qué campaña…, todas esas cosas tienen que esclarecerse.

—López Obrador comentó que ese dinero era para apoyar el movimiento, para gasolina…

—Trabajé en Puebla y muchas veces hubo gente que aportaba dinero para los templetes, para los camiones, etc; cantidades a veces grandes, a veces chicas, pero no pasaban por filtros. En todos los partidos han hecho eso y lo van a seguir haciendo, porque nada es más fácil que llevar dinero y entregarlo a un partido sin dejar huella. Eso es lo que tenemos nosotros como un verdadero obstáculo en nuestras investigaciones sobre el PRI, por ejemplo. Los priistas eran lo suficientemente inteligentes para no expedir recibos por el dinero que recibían.

—No llevaban Biblia...

—No —admite con buen humor—, no son evangelistas…

***

GEMAS: La UIF entregará hoy al INE los resultados sobre la indagatoria en el caso de Pío López Obrador.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA