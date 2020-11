Los iluminati sí existen

Qué nervios amigos, qué tensión, casi como para el final de Juego de Tronos. Algunas personas le prendían todavía anoche su veladora al Biden y otros ante mi asombro, al Trump. Como el Cepillín o mi vecina. Cuando le pregunté a esa mujer entrada en años, por qué deseaba que ganara el “pelos de maraca de brujo” me contestó: “Más vale malo conocido... qué tal que el que viene resulta pior”.

Y yo que pensé que al “pelos de ardilla muerta” ya ni su BARRIO lo respaldaba. Desde la pre-votación, un gran porcentaje apoyaba a los DEMÓCRATAS . Y de buena fuente en la Casa Blanca, Melania tenía prohibido que le sirvieran aguacate o “avocado” a su marido.

Caro le ha salido el susto, porque al estar comiendo camote por el COVID asegurando que “no existía”, le comían el mandado los contrarios.

Hace cuatro años me encontraba en Tijuana donde se arremolinaban haitianos y africanos que no entendían de elecciones. Al final un jalisquillo que atendía el albergue me dijo lacónico: “No importa quien quede. En serio. A nosotros siempre nos va mal”.

Pero hay de perdedores a perdedores. ¿Qué hace un candidato perdedor? Conseguir una chambita de conferencista internacional. No importa cuán desastrosa haya sido la administración a su cargo, siempre podrán dar clases en alguna universidad gabacha.

En lugar de andar llorando por los rincones también pueden conseguir chamba de asesores en el Banco Mundial o en alguna empresa petrolera... total, le pueden sacar jugo a sus contactos.

Otra opción: hacer su fundación, jalar dinero de los grandes donativos y de pronto volverse “activista ambiental”, no importa que tu casa sea la que más consume energía de tu colonia, como el caso de Al Gore. Una que seguramente no les ha pasado por la cabeza es que si algunos ex actores han llegado llegado ocupar cargos políticos, por qué no expresidentes se vuelven actores de Hollywood; aquí en México ya tuvimos a varios de poca monta, como el Félix Salgado Macedonio.

Podrían también abrir su cadena de restaurantes al estilo Hard Rock pero con pura parafernalia de los políticos a lo largo de la historia: un puro de Churchill, el sombrero de Benjamín Franklin, algún saquito de Margaret Thatcher, el chuchuluco de Kim Jon-un, etc...

Ora’ bien, hay algo que se habla poco acerca de los demócratas y que sólo algunos sospechosistas profesionales mencionan. Aparte de juicios a ambos Clinton y demás... el pelo en la sopa, es que los candidatos demócratas deben ser palomeados por la Sociedad Internacional. La mismísima Hillary (candidata), mencionó en un discurso que “tenía su visto bueno”.

Y éstos de la mentada Sociedad Internacional, ¿Quiénes son? Hasta antes de algunas notorias renuncias, estaba conformada por los que algunos llaman el Grupo Bilderberg o los mismísimos Iluminati, ajá. Lo único divertido acerca de Trump, es que se había convertido en la piedrita en el zapato de estos oscuros personajes.

POR FERNANDA TAPIA

