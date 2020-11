Desgaste de la investidura

"Sorprende que el gobierno y el presidente se ocupen de tantos asuntos de poca o nula importancia y se desgaste con informaciones incompletas, se apalanque en evasivas, en argumentos falsos y mentiras, y en contraste, no enfrente y no resuelva los verdaderos retos del país. Ya se acabó el tiempo de los argumentos vacíos y las racionalizaciones ignorantes. ¿Sabrá la autoridad lo que significa gobernar y se querrá hacer realmente ese trabajo? Porque sin duda alguna, gobernar tiene sus costos, pero también tiene honores y respeto, si se sabe cumplir. Tal vez le ayude entender que al huir de las obligaciones y las responsabilidades del puesto, no se respeta la investidura, en realidad la desacredita."

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE