Actuar aún sin viento a favor

"Difícil resulta ignorar o aislarse de lo que ocurre en el entorno o lo que produce la actual administración. Pero es conveniente pensar y ocuparse de lo que ha de seguir y la forma de superar lo que impedirá el verdadero desarrollo social y el respeto de los derechos legítimos, legales y naturales de un pueblo. Difícil resulta no combatir las propuestas o acciones erróneas e ilógicas, como tampoco dejar de hacer lo que se debe y puede, sólo porque alguien no quiere o no entiende. El pueblo no eligió el autoritarismo, la eliminación de la democracia, la destrucción de instituciones y menos perder la confianza en el futuro."

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE