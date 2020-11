INE, sin reversa a aspirantes a reelección

Por falta de acuerdos en el INE y la presión de partidos, la semana pasada se pospuso el debate para establecer reglas específicas sobre la reelección de diputados en 2021, pero eso no significa que el árbitro electoral haya cedido a los institutos para renunciar al proyecto y archivarlo.

Un grupo de consejeros del INE propone que legisladores aspirantes a seguir en el cargo un trienio más, renuncien a su curul para que se metan de lleno a la campaña y garanticen cancha pareja sobre el resto de sus competidores que no ocupan cargo alguno. En una visita que hizo al Heraldo Media Group, Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE, platicamos de ese y otros temas. Le expuse que en una charla reciente con un hombre clave de la reforma electoral de 2014 que propuso la reelección, éste contestó, a pregunta directa, que hace seis años no se equivocaron al dejar sin reglamentar la separación del cargo.

—Esta persona me dijo que se valoró esa posibilidad y se discutió entonces, pero se concluyeron varias cosas. La primera: la Cámara se llenaría de puro suplente; dos: la separación forzada metería en predicamento a los partidos; y tres: se negaría la posibilidad al suplente de postularse— le comenté. El presidente del INE no le dio vueltas al polémico tema:

—Nosotros tenemos que ver por la credibilidad del árbitro electoral y su fortaleza.

Y luego explicó: los diputados manejan recursos federales para apoyo legislativo. Luego entonces: ok, podemos cancelar el proyecto de separación del cargo sólo si y sólo si, los legisladores dejan de manejar sus bolsas secretas de manera discrecional y las transparentan. El INE no va a arriesgarse a dejar resquicios para que lluevan las quejas y denuncias por competencia desleal. Eso no lo podemos permitir, dijo palabras más, palabras menos. Con ese argumento, Córdova me hizo cambiar de opinión. Y Tiene razón. Es que sin reglas ni transparencia los grupos políticos de la Cámara de Diputados, a pesar del discurso de la 4T, siguen y seguirán gozando de una bolsa discrecional de 400 millones de pesos que tan sólo se les otorgará de noviembre a junio de 2021, como “un apoyo en sus gastos” sin necesidad de transparentarlos.

Esto quiere decir que cada mes las bancadas recibirán durante dicho lapso 49.3 millones de pesos y, de ese total, Morena obtendrá 21.4 millones, al ser el partido con el mayor número de legisladores. A eso hay que agregar otra partida secreta que reciben los grupos parlamentarios conocidas como subvenciones o gastos de apoyo para las fracciones por alrededor de mil millones de pesos, que se reparten entre los coordinadores políticos y tampoco están obligados a comprobar el ejercicio de los recursos. Así que: o transparentan el dinero o renuncian.

•••

UPPERCUT: Alguien que sabe mucho de la forma de operar y crear estructuras legales y financieras es cercano a Genaro García Luna. Se trata del abogado Ulrich Richter. Seguramente las autoridades fiscales y penales pronto le pedirán su colaboración. ¿Tendremos un testigo protegido más?

