Comicios, sin riesgo por Covid: Córdova

La elección de 2021 está fuera de riesgo por la pandemia de COVID-19, aseguró el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y aclaró que partidos y candidatos serán corresponsables de cuidar la salud de los ciudadanos.

En entrevista para el noticiario Me lo dijo Adela, transmitido por El Heraldo Radio, Córdova Vianello informó que la realización de los comicios en Coahuila e Hidalgo no disparó las curvas de contagio, y ello apuntala la decisión de no suspender las elecciones locales y federales para renovar 21 mil 300 cargos.

“La elección va, a pesar de todas estas complejidades. Riesgos hay muchos, pero afortunadamente los pasos que se han dado nos permiten ver, sin bajar la guardia, con una buena expectativa el tema electoral”, indicó.

Recordó que, pese al coronavirus, 96 por ciento de los ciudadanos convocados como funcionarios de casilla en Coahuila e Hidalgo aceptaron participar. Reiteró que el instituto emitirá criterios para realizar campañas seguras.

Noticias Relacionadas Diputados van por Cédula de Identidad Digital sin base de datos del INE

“El INE va hacer sus recomendaciones, pero la responsabilidad de seguirlas es de los partidos y de los propios candidatos. Eso va a ser un buen elemento para juzgar quién se está comportando a la altura de las circunstancias y quién no”, consideró.

Caso Pío López

Córdova también dijo que el INE intercambia información con diversas dependencias para sustanciar las quejas presentadas por la presunta recepción de financiamiento ilícito para Morena, a través de Pío López Obrador, hermano del Presidente.

Adelantó que el instituto a su cargo está por emitir lineamientos para fijar reglas en materia de difusión de programas sociales y uso imparcial de recursos públicos en medio de los procesos electorales, además de reglamentar la reelección legislativa.

Sobre la obligación de los partidos de postular mujeres en siete de 15 candidaturas a gobiernos estatales, reconoció que fue una decisión polémica, pero legal.