De la movilidad y otras historias

En la convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) participó Joseph Stiglitz, premio nobel de economía en 2001 por sus investigaciones en asimetría de la información, con la conferencia “Capitalismo progresivo en la era postpandemia”.

Stiglitz se concentró en los temas de la desigualdad que provoca la pandemia y algunas recomendaciones para México en temas económicos y energéticos, señalando que: es preciso reasignar recursos de proyectos que no necesariamente tienen un alto impacto en el PIB a sectores prioritarios como el de salud y laboral; señaló que en dos décadas el valor y la importancia del petróleo no será relevante ni implicará los ingresos que se han obtenido actualmente, por lo que debe de existir una mayor recaudación; y se requiere diversificar el comercio internacional, para no depender tanto de EU. Pero, ¿qué vio Stiglitz? ¿por qué emite esas recomendaciones?

Actualmente, el gobierno federal tiene 30 proyectos y programas prioritarios, destacando por su presencia en medios la construcción de la Refinería Dos Bocas con un costo estimado de 8 mil millones de dólares (mmdd), Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con un costo de 80 mil millones de pesos (mmdp) y Tren Maya con 165 mmdp, un aproximado de 405 mmdp. Si se realiza la comparación con el Gasto de Inversión presupuestado (egresos) para 2021 que es de 829 mmdp, los tres proyectos listados corresponderían a 48.83 por ciento de este, o si sólo observamos el sector salud para el mismo año, que es de 249 mmdp, el gasto de los tres proyectos equivale 1.6 veces al de este sector.

Asimismo, para la campaña de vacunación el Presidente ha mencionado que se ejecutarán 25 mmdp, lo cual equivale a 6 por ciento de lo sumado por esos tres proyectos. En cuanto a los ingresos, de cumplir con la meta, Pemex reportaría 937 mmdp para 2021, sin embargo, esto siempre y cuando tenga el precio del barril en 42 dólares, exporte 870 mil barriles diarios (mbd) y alcance una producción de mil 857 mbd.

Lo anterior, es difícil de visualizar ante la incertidumbre por los efectos del COVID-19 y el incumplimiento de metas propuestas de producción; en los primeros siete meses de 2020 Pemex reportó 239 mmdp menos a los estimados por Hacienda, por lo que se espera el mismo nivel de incertidumbre para el siguiente año. La dependencia de los ingresos por las exportaciones de México a EU es conocido, pero en lo que respecta a energéticos es inverso.

POR JORGE LAVALLE

SOCIO DE ACCURACY LEGAL AND CONSULTING

@JLAVALLEMAURY

JLM@ACCURACY.COM.MX