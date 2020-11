Utilizar remanentes, NO las reservas 

Revuelo causó entre los analistas financieros bisoños y un par de subgobernadores del Banco de México del mismo corte, la propuesta del consejero independiente de PEMEX, Juan José Paullada, de utilizar los remanentes de Banco de México -- NO la reservas—para evitar que la nueva empresa improductiva del Estado se siga desangrando por el elevado pago de intereses y evitar que un día de estos se muera bien muerta.

¡Válgame, Dios! Exclamó el subgobernador Gerardo Esquivel, quien como se queda dormido en una que otra reunión, no leyó o no entendió el esquema sugerido por Paullada. Por su parte, Jonathan Heath, también subgobernador, le siguió la corriente y se expresó en el mismo tenor. Cabe mencionar que ambos no son monetaristas sino simples economistas, por lo que posiblemente no le entendieron al asunto, o tal vez tengan otros intereses.

Hace tres meses comentamos en este espacio en qué consistía la propuesta elaborada por Paullada, que, efectivamente, fue bien vista por la titular de Energía, Rocío Nahle, el director de Pemex, Octavio Romero y el director de Finanzas, Alberto Velázquez.

En agosto 26 dijimos: Un grupo de expertos fiscales elaboró un documento en donde señala que la mayor problemática que enfrenta PEMEX es su enorme deuda, que asciende a 107 mil 200 millones de dólares, por la que paga un interés anual de más de 9 mil millones de los mismos billetes. Que la empresa pague intereses cada vez más altos genera un ciclo perverso: a mayores pagos menos dinero y mayor deterioro de su situación financiera, lo que requiere más dinero a tasas más altas. Para romper ese círculo vicioso sugerían usar los remanentes del Banco de México -- los cuales calculan para finales de este año en 500 mil millones de pesos--, como efecto de la volatilidad en el tipo de cambio que se ha registrado este año. La última vez que hubo un remanente fue en 2016, por un monto de 321 mil 653 millones de pesos, que en 2017 sirvieron para reducir la deuda del gobierno federal, documentan. Y detallan la propuesta:

El posible remanente de 500 mil millones de pesos para 2020, equivale a 21,762.7 millones de verdes; sugerían que se usaran 20 mil millones de dólares para ayudar a Pemex, equivalentes a 459 mil 502 millones de pesos. Lo primero que tiene que hacer el gobierno federal es asumir durante este año esos 20 mil millones de dólares de deuda de Pemex (para cumplir con la ley). Así las cosas, en las cuentas del gobierno federal, el año 2020 cerraría con un incremento de los 20 mil millones de verdes en su endeudamiento externo, y Pemex cerraría con pasivos de 87 mil 200 millones de los mismos billetes, 20 mil millones menos que al cierre de junio de este año.

El 30 de abril del 2021, el gobierno federal recibiría los remanentes de operación de Banxico, y durante mayo y junio del próximo año pagaría a los acreedores de la deuda de Pemex los 20 mil millones de dólares. ¡Y tan tan!



El diputado federal y dirigente de la CNC, Ismael Hernández Deras, logró que fuera aprobada su iniciativa de ley que da derechos a las mujeres campesinas a decidir, participar y competir electoralmente por cada uno de los órganos de gobierno, así como en los consejos de vigilancia y comisiones en cada ejido, los cuales deben de estar integrados con el 50% de las mujeres campesinas. La minuta, sigue su ruta legislativa en el Senado.

