El cuento de hadas de Marcelo

¡Oh My God, ahora sí nos salió el tiro por la culata!, dicen que exclamó el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, cuando se enteró que el Departamento de Justicia de EU se había desistido de todos los cargos que presentó contra el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos. Más preocupado se mostró por las versiones que circularon en México y en EU, en el sentido de que el gobierno mexicano había amenazado a nuestros partners con dejar de colaborar con varias agencias estadounidenses que operan en nuestro país, incluyendo la DEA, la CIA y varias más, si no nos regresaban al general de mil batallas. En un principio, analistas nacionales e internacionales llegaron a pensar que con esa supuesta amenaza el canciller Marcelo Ebrard le había regresado a Cristopher el descontón que le puso cuando no le quiso compartir información de que en su país estaban investigando a Cienfuegos y le iban a echar el guante. Pero ayer se aclaró que no fue necesario amenazarlos. ¡Nada más les hicimos buuuu!, quisieron decir. “Ahora están diciendo que amenazamos con expulsar a los agentes de corporaciones extranjeras, no, no amenazamos a nadie. Lo único que hicimos, por la vía diplomática, fue expresar nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien…” aclaró el presidente López Obrador.

Por su parte, el canciller Ebrard, deleitó al auditorio con un cuento de la confianza. “Hay confianza, tanto en EU, como en México, de que la investigación será con los más altos estándares de efectividad”. Ebrard señaló que el Presidente lo instruyó a conducirse con prudencia, pero con firmeza y claridad. Defender la dignidad, pero no permitir impunidad. Si hay alguna investigación, indicio de corrupción, de colusión con la delincuencia, que se le haga del conocimiento a la autoridad mexicana, que sabrá aplicar la ley, sentenció. Nunca nuestros partners nos habían entendido tan bien, y menos en un asunto que implicara a un exsecretario de Defensa al que se le acusaba de varios delitos, acotan los observadores. Todo fue producto de la negociación del Presidente, y ahora nos explicamos por qué no se apresuró a reconocer el triunfo de Joe Biden.

AGENDA PREVIA

La industria farmacéutica nacional, a través de AMELAF, solicita a las autoridades federales de Salud, a Cofepris, así como a UNOPS que el proceso de licitación para la compra de medicamentos se realice en condiciones de piso parejo, lo ven medio chipotudo.

Y es que el Acuerdo de la Secretaría de Salud publicado el martes dice a la letra: “La Cofepris deberá resolver la procedencia de las solicitudes de registro sanitario de los medicamentos e insumos para la salud que provengan del extranjero, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que el solicitante entregue la documentación”. A la industria nacional les seguirán aplicando el Reglamento de Insumos para la Salud que señala 180 días para genéricos y 240 días para moléculas nuevas.

POR LUIS SOTO

LUISAGENDA@HOTMAIL.COM

@LUISSOTOAGENDA