Con el agua al cuello

Lo que está pasando en Tabasco es alarmante. Ya son más de 900 mil los afectados por las inundaciones. Es una crisis humanitaria que está golpeando, sobre todo, a los más vulnerables: a los adultos mayores, a los indígenas y a los que viven por debajo de la línea de la pobreza.



Mientras tanto, la realidad vuelve a sacar a la luz el daño que le está haciendo Morena a México. Hace unas semanas, ellos y sus aliados decidieron extinguir, casi por capricho, 109 fideicomisos y fondos públicos, entre ellos el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).



En su momento, expuse en el Senado lo mucho que perdía nuestro país por esa medida demagógica y errática. Hoy, los hechos lo demuestran. Los desastres naturales no se pueden prevenir, pero lo que sí podemos hacer es tener listos los recursos suficientes para mitigar los daños que dejan a su paso. Esa era la razón de ser del Fonden: ¡Estar preparados!

Pongamos el caso de Jalpa, uno de los tres municipios más afectados, junto con Centla y Nacajuca. Al día de hoy, después de inundarse con el agua que iba dirigida a Villahermosa, los jalpanecos han recibido ¡sólo una despensa! Y se las entregó su gobierno municipal. Nada más.



El piso todavía está lodoso y el fango trae consigo a los moscos del dengue. Además, las lluvias no ceden, y con ellas encima, muchas familias lo han perdido todo. Claro que las condiciones insalubres están generando graves problemas a su salud. ¡Y después de haber sido obligados a sacrificarse por Villahermosa, no han recibido ni la menor ayuda!

Y eso que el Fonden no se extinguirá, por completo, hasta mediados del año que viene. ¿Qué va a pasar cuando ya no exista? ¿La atención para mitigar las emergencias va a depender de la voluntad política? ¿Qué va a pasar cuando una emergencia se dé en un estado gobernado por un partido opositor? Si hoy, en Tabasco, un estado de Morena, la gente que más lo necesita no está siendo atendida, ¿qué nos espera a los demás?



El desarrollo de un país se debe cimentar en sus instituciones. Esto significa tener reglas precisas. Si se declara una emergencia, los fondos para mitigarla se deben liberar de forma automática. Sin que esto dependa de la voluntad de nadie. Los hechos deben ser suficientes. Y el sufrimiento de la gente debe atenderse inmediatamente. No hay más.

No niego que el Fonden era susceptible de ser utilizado de forma corrupta. Lamentablemente, en este país la corrupción extiende sus tentáculos por todos lados. Sin embargo, ésta no se acaba eliminando a las instituciones. Se termina llevando a la justicia a los corruptos.



¿Quién nos asegura que lo diseñado por Morena para sustituir al Fonden no se prestará a la corrupción? Nadie. Pero lo que sí se puede afirmar es que hoy, en Tabasco, entre los municipios anegados, entre los que lo han perdido todo, la ayuda no acaba de llegar.

POR MAURICIO KURI

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL SENADO

@MAKUGO