¿Daft Punk en el medio tiempo del próximo Super Bowl?

En medio de un año que ha sido muy raro, algunas cosas siguen dándonos un poco de esperanza para los grandes eventos que se tienen planeados para el 2021.

Ya hemos hablado de esos organizadores que están apostándole a tener eventos masivos presenciales para el 2021, y por supuesto, el Super Bowl no se podía quedar atrás. Sin embargo, esto no es un canto de victoria, ya que habrá que ver cuáles son las medidas a implementarse para este magno evento si las condiciones del COVID-19 siguen como hasta ahora.

Siendo completamente realistas, el Super Bowl es un evento muy caro y eso hace que pocos de nosotros podamos disfrutarlo de manera presencial, sin embargo, se mantiene desde hace varios años como el evento televisado más visto en el mundo entero, y eso nos permite sentirnos parte del espectáculo. Uno de sus más grandes atractivos, además de saber quién se llevará el anillo de campeón, es el medio tiempo; donde siempre se presentan actos de los artistas más reconocidos y generalmente presentan un show audiovisual con producciones increíbles y artistas invitados. Esta es la parte que todos ven, aún cuando no son fanáticos de las NFL.

Esta temporada, al darse el anuncio de que The Weeknd sería el artista responsable de este show, que es visto por 90 millones de personas aproximadamente; inmediatamente las redes sociales empezaron a imaginar que probablemente, de los actos invitados que lleve Abel Makkonen sea Daft Punk.

¿Por qué empezaron a imaginar esto y qué tan probable es que pase? Bueno, pues porque The Weeknd tiene un par de canciones con este dúo francés; tracks que han gozado de las mieles del éxito. Uno de ellos es: “I Feel It Coming” y el otro, “Starboy”.

Por un lado podría decir que es complicado que se presenten, pues presenciar un show por parte de Daft Punk se antoja como una leyenda mística. No son el tipo de artistas que hagan muchos conciertos de unos años para acá, y tampoco son de los que se presentan en festivales; así que digamos que si logras verlos actuar en vivo, estarías presenciando un momento mágico en la historia musical. Nada más para que se den una idea, Daft Punk ha salido de gira mundial sólo dos veces desde 1993.

Hasta aquí, todo parece indicar que este par de legendarios robots, responsables de algunos de los mejores tracks que ha tenido el EDM en su historia, no se presentarán en el show de medio tiempo del Super Bowl LV en Tampa, Florida. Pero, hay una chispa de esperanza entre los fans; y es que justamente este año se filtró en internet una supuesta tracklist de lo que sería su próximo disco. En aquellos días se decía que lo iban a estrenar en Mayo de este año, pero podemos pensar que con la pandemia tal vez decidieron esperar y el álbum se libere en 2021. Ni Guy-Manuel de Homem-Christo, ni Thomas Bangalter, hicieron en su momento declaraciones al respecto; pero podríamos pensar que debería ser así, ya que desde 2013 no han liberado un álbum de estudio.

Si este es en verdad el plan, y cabe señalar que sólo estoy especulando; una presentación en el show más visto a nivel mundial podría ser la “promoción” perfecta para que este dúo diera a conocer su nuevo material.

Incluso ya hay una petición en change.org para que se presenten junto con The Weeknd, y un sin fin de tweets.

La verdad es que seguramente la idea ya rondó por la cabeza de Abel, sin embargo, de eso a que logre convencerlos de viajar a Florida, hay una gran diferencia.

Como sea, tendremos que esperar hasta el 7 de febrero, cuando se lleve a cabo el Super Bowl; ya que casi nunca sabemos de antemano quienes son los actos invitados por el artista estelar.

¿A poco no sería un momento digno de atesorar que aparecieran los robots más famosos de la música electrónica mientas The Weeknd canta “Starboy”? Sólo de imaginarlo, se me pone la piel chinita.

¿A qué otro artista de la música electrónica se te antojaría ver en este Show? Yo tengo varios en mente, pero de eso hablaremos en otra columna.

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR