Sabina Berman y John Ackerman son la Galilea Montijo y el Ernesto Laguardia de Once TV

La mutua repulsión mostrada por Sabina Berman y John Ackerman en su programa 'John y Sabina' (trasmitido el martes) me recuerdan la antipatía y asquito que Galilea Montijo y Ernesto Laguardia evidenciaban cuando conducían 'Hoy'. Sí, la manera en que la dramaturga y el doctor en derecho se ignoran mientras conducen su emisión de Canal 11 es la misma que Galilea y Laguardia se aplicaban en el matutino de Las Estrellas. Yo pensaba que en la televisión cultural no existían entre sus conductores ese tipo de asquitos y conductas, sin embargo Sabina Berman y John Ackerman dan muestra que sí. No hay duda que Sabina y John son la Galilea Montijo y el Ernesto Laguardia de Once TV.

"QUÍTATE, ARTURO CARMONA ¡PUES YA REGRESÉ!"

Hoy regresa a 'Hoy', valga la redundancia, Jorge el 'Burro' Van Rankin. Sí, él que fue suplido por Arturo Carmona retorna al matutino de Las Estrellas. Su vuelta debió ocurrir hace días, sin embargo sucede hasta hoy.

¡ES HOY, ES HOY!



Llegó el día. Sí, hoy inicia el Festival Internacional del Globo (que al igual que los años anteriores tiene como sede León, Guanajuato). De hoy al 16 de noviembre el público podrá seguir la transmisión del evento a través de la página www.vivefig.mx (cada día hay diferentes actividades). La conductora del Festival Internacional del Globo 2020 es Andrea Legarreta.



NOTICIAS RADIOFÓNICAS

La participación ¡siempre excelente! de Pavel Granados (director de la Fonoteca Nacional) se está volviendo asidua en 'Tú y Yo', el programa que la escritora Guadalupe Loaeza conduce, los sábados a las 4 p. m., en Heraldo Radio (98.5 FM).

'¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?'

Tengo dos sospechas: que dentro de Disco Ball está María León y que adentro de Mapache se halla Patricia Cantú. Por cierto, en la final de la segunda temporada de '¿Quién es la Máscara?' van a cantar Mau y Ricky, Mario Bautista y Edwin Luna.

'ME CAIGO DE RISA'

La próxima temporada de 'Me Caigo de Risa' constará de 26 programas y va comenzar a grabarse el 15 de diciembre.

SERÉ BREVE

Presume que es docta en telenovelas, sin embargo a la hora que habló de 'Quererlo Todo' tuvieron que soplarle los nombres de Víctor González y Danilo Carrera. Penita mil.



Por hoy es todo. Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. Usa cubrebocas.

