Lo que el viento se llevó

Según el Frenaaa, ahora sí le alcanzó para reun... perdón... AHORA SÍ, Frenaaa dice que logró reunir a más de 100 mil ciudadanos que están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que exigieron su renuncia. Tomándole la palabra al mandatario, quien alguna vez mencionó que si el pueblo se manifestaba en su contra, renunciaría.

Sin embargo don Gilberto y los de Frenaaa sí contrataron notario público para “prevenir o evitar fraudes, repartieron, incluso, etiquetas con números impresos”.

Desde el primer momento de la publicación en la web, de fotografías de la marcha... ésta ha sido un juego de fuercitas y de apreciación de fotografías, para calcular a ojo de buen cubero la asistencia real.

Sin embargo, varios medios independientes estuvieron presentes en las mesas que repartían los llamados stickers con la numeralia. En sus videos mostraban, como al parecer se entregaban stickers de dos a cuatro por persona y que no llevaban una secuencia correcta, sino aleatoria... ya que se repartían de varios puntos a la vez. Otros analizando la foto de una de las calles por donde se da el ingreso al Zócalo y partiendo en cuadros de aproximadamente 100 personas que marchan manteniendo su debida sana distancia, apenas se pueden contar cinco mil asistentes.

Algunos observadores les conceden hasta ocho mil. Por lo visto a este movimiento le falta contratar algún grupo o artista machichón para que sí le puedan pegar a una mayor asistencia. Les recomiendo, que contraten el holograma de Juan Gabriel, que es el que ha metido hasta 300 mil personas a la plancha.

Las tiendas de campaña, ahora son papalotes. De plano deberían de ver algún tutorial de cómo se hace una buena manifestación, de perdis. El dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, los calificó así: “son una provocación alentada por los grupos económicos más reaccionarios del país.

Es un grupo fascista que quiere romper la estabilidad política que hoy vivimos en México”. Yo, la mera verdad, no me voy a poner aquí a atacar a nadie, porque incluso tienen derecho a manifestarse en contra. Cada quién su lucha y sus “modos”. Pero bajo ese derecho de manifestación, no vale la pena el estire y afloje de si fueron o no 100 mil las personas que estuvieron presentes durante esa marcha.

Sinceramente y concediéndoles los 100 mil en relación con los 56 millones 611 mil 27 de votantes, no significa ni un uno por ciento del padrón. Claro, todos los ciudadanos merecen ser escuchados. Y al día de hoy, Frenaaa no ha exhibido ninguna razón o petición concreta que pudiera ser turnada a las autoridades competentes como para exigir la sustitución de mandato. Eso de que renuncie sólo porque un mínimo de ciudadanos está en contra, suena más a capricho.

¡Y un berrinche caro! Tal vez ya anda por acá Soros apoyando una revolucioncita de color, o ¿volteamos a ver qué empresarios no firmaron el acuerdo con Presidencia?

Por FERNANDA TAPIA.

denuncias@fernandatapia.com

@TapiaFernanda