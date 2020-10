El desamor de AMLO con la prensa

En días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo de Comunicación Social hicieron un balance del comportamiento de algunos opinadores de periódicos y, en términos generales, les echaron en cara su falta de equilibrio. El primer mandatario reprochó y exhibió en una mañanera, a nivel nacional, a medios de comunicación nacionales, pero en esa ocasión no habló de cómo lo mira la prensa internacional.

En otros momentos, sin embargo, ya había expresado su desacuerdo con la manera en que algunos medios extranjeros habían reportado la manera en la que la 4T manejó la pandemia del COVID-19.

En su mañanera del 15 de mayo, tachó de mentirosos a The New York Times, Washington Post, The Financial Times y El País. Los acusó de distorsionar la realidad.

Pero el reclamo no provocó ninguna mella. Las críticas del exterior continuaron. Apenas hace dos semanas, la revista inglesa The Economist cuestionó fuertemente la postura del AMLO contra un grupo de intelectuales y lo acusó de querer acallar a opositores.

Este fin de semana, otro medio británico, el periódico Financial Times lo acusó de intolerante e hizo un balance de su gestión, en el que no sale bien librado. Y pintó un negro panorama para México.

Y así, con ese cristal es como la prensa extranjera ve al gobierno actual, lo cual parecería que lo tiene sin cuidado, pero no es así. AMLO siempre está atento a lo que dicen los medios.

No sólo eso, es un genio de la comunicación y sabe cómo sacar ventaja de adversidades.

Por eso resulta muy extraño que los vea como enemigos y arremeta contra ellos cada que se le presenta una oportunidad. Pero está claro que en esta guerra la pelea es totalmente desigual. A ningún actor conviene una relación tan beligerante como esta. Hay muchas cosas por hacer juntos por su bien, pero sobre todo por el bien de los mexicanos que hoy, como nunca están golpeados en sus bolsillos y sus corazones. Bajarle unos decibeles no caería nada mal en esta estridente relación.

•••

Rosario Robles se encuentra en prisión debido a que impidió que el gobierno federal investigara a Emilio Zebadúa en la recta final de Enrique Peña como Presidente.

Con base en las investigaciones de las autoridades actuales, ella intercedió para evitar que su entonces oficial mayor fuera llevado al banquillo de los acusados por todo lo que se venía armando en torno a lo que posteriormente se conoció como la “Estafa Maestra”.

Si la ex secretaria de Desarrollo Social no hubiera metido las manos por Zebadúa, por un acuerdo que tenía con Peña, me dijo un alto funcionario de la Fiscalía General de la República, las cosas serían diferentes. El que estaría en la cárcel sería el político chiapaneco, no Rosario Robles.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La guerra es un juego serio en el que uno compromete su reputación, sus tropas y su patria”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

lctl