AMLO pide a sus opositores paciencia

HERMOSILLO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus opositores que exigen su renuncia que no coman ansias y que esperen a las elecciones del próximo año.

Mientras llegan los comicios, les pidió prepararse y les recordó que, de acuerdo con sus encuestas, 70 por ciento de los mexicanos apoyan su gestión al frente del gobierno.

"Ya vienen esas fechas, que se sigan preparando para que de manera pacífica y por la vía democrática, si así lo decide el pueblo, entonces tengamos nosotros que retirarnos. En tanto nos apoye el pueblo, pues vamos a seguir gobernando", dijo al encabezar un evento de mejoramiento urbano.

Aseguró que están molestos porque su gobierno combate la corrupción y los "conservadores" quieren que regresen los privilegios para unos cuantos.

Acompañado de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich y del gabinete de seguridad encabezado por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el mandatario dijo que se cuenta con presupuesto, porque se combate a la corrupción y las grandes empresas ya pagan impuestos.

Durazo evita nombrar a su sustituto

El aún titular de Seguridad, Alfonso Durazo aclaró que no va proponer al presidente López Obrador el perfil de su sustituto en la secretaría que dirige.

"No me corresponde estar dibujando sucesores. El Presidente tiene muy claro lo que se necesita y no me corresponde y no es necesario que yo agregue perfiles", dijo.

El secretario también evitó dar la fecha de su renuncia para buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora, pero agradeció el espaldarazo dado este sábado en Bavispe, su tierra natal, por el propio Presidente.

Por Francisco Nieto

lctl