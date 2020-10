Los empresarios y el gobierno federal nomás no terminan de entenderse. Ayer lo reconoció el propio jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Y es que las señales que manda López Obrador desde sus conferencias mañaneras nomás no hay quien las entienda.

Ni aquí, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni…

Según Romo, los industriales tienen muy claro cómo fortalecer la política energética del Presidente de la República. Los objetivos coinciden, asegura, “pero algo está sucediendo que no nos estamos comunicando bien, o no nos estamos escuchando bien”.

Lo cierto es que ésta no es la primera ocasión que eso ocurre. Así llevan los casi dos años transcurridos del gobierno en funciones: que se acercan, que se reúnen, que comparten alimentos, que compran billetes del avión presidencial…; y al mismo tiempo que los relegan, les cambian las reglas, les aplican la ley del hielo, no los reciben.

Lo grave es que hay mucho en juego: el bienestar de muchos y el futuro.

“Ante esto, no es aconsejable abrir más frentes de batalla… Con el virus y la parálisis económica tenemos más que suficiente”, advertiría el hombre-enlace con los empresarios.

Romo mencionó que la Oficina que encabeza ha estado trabajando en un documento junto con los empresarios para fortalecer la política energética del gobierno, para tener un sector productivo y competitivo.

Sin embargo, el escepticismo –por no decir la desconfianza-, se ha impuesto entre unos y otros. Disonancia cognositiva, bien podría diagnosticar el subsecretario Hugo López–Gatell. O simplemente es el juego del teléfono descompuesto.

***

ÁLVAREZ LIMA, FLOJITO Y COOPERANDO.- El director del Canal 11, José Antonio Álvarez Lima, vuelve de nuevo a su escaño en el Senado. No es lo que hubiera querido –estaba muy contento al frente de la televisora-, pero el destino también juega su propio juego.

La muerte del senador Joel Molina Ramírez -su suplente en el Senado desde diciembre del 2018-, prácticamente lo obliga a retomar su lugar porque de otra manera habría que llamar a una nueva elección para elegir a quien ocupe al lugar que se declararía vacante si es que él no volviese al Senado antes de 30 días.

Pero Álvarez Lima no tuvo que pensarlo mucho. Ayer por la mañana le habló Ricardo Monreal y le pidió que regresara. El de Tlaxcala sólo le pidió aguantar unos 20 días para poder entregar y cerrar pendientes en Canal 11.

“Las variables independientes determinan muchas cosas de la vida y lo mejor es no oponerse. Flojito y cooperando…”, asumiría.

•••

GEMAS: Obsequio de AMLO sobre la renuncia de Alfonso Durazo: “Todavía no la he recibido porque está en ese trámite. Y nos está ayudando porque me apoya mucho. Hoy estuvo en la reunión de seguridad”.

POR MARTHA ANAYA

@MARTHAANAYA