El Principal reto del programa Aprendo en Casa 2, implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como respuesta al cierre de las escuelas, ha sido que niñas, niños y jóvenes (NNJ) sigan aprendiendo.

Especialmente difícil ha sido incluir en la estrategia de educación a distancia a NNJ con discapacidad debido a que los programas de televisión no son pertinentes para todos y requieren de un acompañamiento especial dependiendo de la condición de discapacidad y de las habilidades específicas con las que cuenta y las que necesita desarrollar. Si para todos el contacto estudiante – maestro es fundamental, para ellas y ellos es imprescindible.

Hace unos días conversamos con 5 maestros dedicados a la educación de personas con discapacidad sobre su experiencia y los retos que han enfrentado en esta etapa.

La opinión fue que las autoridades dejaron a los NNJ con discapacidad completamente marginados. Al inicio de la estrategia (Aprendo en casa 1) no fueron contemplados, lo que significó un reto para las y los maestros que sin apoyo tuvieron que realizar “ajustes razonables”, una adaptación a los materiales caso por caso y generar estrategias creativas como programas de educación especial para Youtube.

Con los meses, se han generado materiales y guías para las familias, pero la realidad en opinión de las y los maestros es que han llegado tarde y han sido insuficientes por lo que la inclusión educativa ha quedado una vez más sólo en el discurso. El riesgo de rezago es muy grande para estas NNJ que no sólo se estancan en su aprendizaje sino que incluso retroceden en conocimientos académicos y habilidades para la vida diaria; es decir, quienes habían logrado bañarse, alimentarse, vestirse por si mismos quizá ya no puedan hacerlo porque perdieron el acompañamiento permanente y experto de maestras y maestros, la familia no tiene todas las herramientas para mantener el aprendizaje y ya no pueden aprender con sus pares; los dejamos atrás y volver a retomar sus rutinas les llevará más tiempo y esfuerzo.

No sabemos cuánto tiempo más durará el confinamiento, pero sí que cada día cuenta cuando se trata de incluir a los NNJ que se están quedando atrás. Para lograr que Aprendo en casa 2 camine hacia una mayor inclusión las y los maestros proponen:

Un sistema de información que permita saber a las y los maestros quiénes son las NNJ con discapacidad, dónde están, qué herramientas tecnológicas tienen y qué estrategias necesitan.

Involucrar a todas y todos los maestros, no sólo los de educación especial, para que cuenten con conocimiento y estrategias que les permitan incluir y acompañar a estudiantes y familias.

Pensar en nuevas metodologías pedagógicas que permitan que NNJ con discapacidad aprendan mejor y aprovechen aprendizajes en casa que vayan más allá de lo académico.

Poner a las y los estudiantes al centro, partir de sus necesidades, entender cómo aprenden y qué acompañamiento necesitan.

Poner foco en las personas con mayor vulnerabilidad, -si además de tener una discapacidad se vive en una comunidad de alta marginación el rezago será aún mayor-, para ofrecer estrategias que lleguen a todas y todos.

El mensaje es contundente: Las y los maestros de educación especial no pueden solos. Del compromiso gubernamental y el acompañamiento de la sociedad depende que no dejemos a nadie atrás.

Por Laura Ramírez

Directora de activación de agentes en Mexicanos Primero

@Laurami0316