Educación en casa dirigida por los padres de familia: Sigue estos 10 consejos prácticos para llevarlo a cabo

Por distintas situaciones familiares, hay papás que decidieron no inscribir a los más pequeños a la escuela en línea, posiblemente porque el presupuesto se vio afectado y ahorrar ese dinero ayuda a la estabilidad financiera de la familia o por la dinámica de casa y el trabajo que los imposibilita a apoyarlos en las clases a distancia, quizá porque las propuestas educativas no se acoplaron a lo que buscaban para sus hijos, también porque resulta casi imposible que los niños se estén quietos y poniendo atención a través de un dispositivo móvil o simplemente porque no fue una opción viable para ellos y querían probar una forma diferente de enseñanza sobretodo en edad preescolar.

Cualquiera que haya sido la razón de no incorporarlos este ciclo escolar, lo primero que debes de hacer es quitarte la culpa si ese fuera el caso y entender que esto es temporal y que si bien es cierto que los primeros años escolares son fundamentales para el buen rendimiento académico a lo largo de la vida estudiantil, podemos trabajar de muchas formas en casa para ir fortaleciendo habilidades, valores, destrezas y conceptos de forma sencilla, aquí te proponemos algunas dinámicas prácticas que fomentan los aprendizajes en los niños desde casa.

