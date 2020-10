Investigan a Iban Wallet

Ya le he comentado que las autoridades financieras están atentas al manejo adecuado de sector fintech (tecnología financiera) para evitar futuros quebrantos.

Un expediente abierto por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que comanda Juan Pablo Graf, es el de Clearchoice Management que sin tener todavía la autorización para fungir como empresa de tecnología financiera opera la plataforma Iban Wallet, una aplicación que puede ser descargada a cualquier celular para realizar pagos.

La autoridad tiene serias dudas sobre la forma como Iban Wallet capta recursos del mercado, al grado que abrió una investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, con el expediente FED/CDMC/SZN/000613/2020.

La investigación surgió a partir de la denuncia de un particular que invirtió a partir de la aplicación en cuestión y al detectarse irregularidades Clerachoice Management se ha negado a reintegrar dicha inversión.

La investigación descubrió que Iban Wallet no esta autorizada para captar recursos de ahorradores e inversionistas prometiendo intereses de 10 por ciento mensual que están totalmente fuera de mercado y que por ser muy atractivos resultan un engaño.

LA RUTA DEL DINERO

En las últimas semanas se ha agudizado la falta de agua en colonias del oriente del Valle de México. En plena pandemia, los habitantes de Ecatepec sufren la falta del líquido por lo que han comenzado a cuestionar la capacidad de Jorge Joaquín González Bezares al frente de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). La explicación deriva de la falta de experiencia para ocupar ese cargo por parte de González Bezares, al grado de no cumplir con los requisitos que marca la ley, por lo que resulta inexplicable que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, lo tenga en ese cargo. La Ley del Agua para el Estado de México (Edomex) y Municipios establece en su artículo 22, como requisito obligatorio para ser Vocal Ejecutivo de la CAEM: “tener conocimientos y experiencia en la materia de agua de al menos tres años”. Al no cumplir este requisito, se pone en riesgo no sólo el correcto suministro del agua en el Edomex, también se pone en peligro jurídico a toda la CAEM. La pregunta que se hacen los mexiquenses es dónde está el secretario de gobierno, Ernesto Nemer, porque no le cuida la espalda a su jefe en estos temas… NYCE Sistemas de Gestión, filial de Grupo NYCE, de Carlos Pérez, es el primer organismo en contar con la acreditación para la certificación de empresas bajo el estándar ISO/IEC 27701:2019 de Sistema de Gestión de Datos Personales y Privacidad de la Información (SGDPPI), que permite especificar los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Información de Privacidad. La certificación para las empresas bajo este estándar contribuirá a mejorar su reputación e imagen, ya que reafirma su compromiso con la seguridad de la información y con el cumplimiento de leyes en materia de protección de datos, no sólo en México sino a nivel internacional, en especial ante la proliferación de fraudes.

