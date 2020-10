El outwear de frío ideal para esta temporada

Seguimos disfrutando de la época de frío y sobre todo de la vestimenta tan elegante y versátil que propone. Hoy hablaremos de los cinco básicos, para abrigarte durante esta temporada, todas las opciones son perfectas para llevar a cualquier hora del día, sólo sé creativo a la hora de elegir el color, la tela y el estampado y lucirás súper chic en este cierre de año.

Mis cinco básicos para reírte del frío en este otoño-invierno son:

Gabardina. Un básico que no puede faltar en tu clóset y además es perfecta para combinar con todo tu guardarropa de invierno. La más clásica es en color beige y te combina con prácticamente todo, puedes usarla desde con lo más casual, como lo son unos jeans y tenis, hasta encima de un vestido y volverla una opción más elegante. Encontrarás diferentes cortes y alturas, busca la ideal para ti y tu tipo de cuerpo.

Chamarra biker. Una de las opciones más divertidas y atrevidas es sin duda la chamarra de piel estilo biker y es que se ve espectacular con absolutamente todo. Prueba una opción sencilla con tus pantalones favoritos y algunos suéteres, y después póntela con algo más arreglado buscando este toque rockero que resalte. Podrás usar tu biker jacket durante todo el año sin problema, y le sacarás todo el jugo posible con un sinfín de opciones casuales y formales con las que la podrás combinar, una y otra vez.

Rompevientos. Los impermeables están súper en tendencia y ya no son tan aburridos e informales como los veíamos antes, ahora tienen colores y cortes más favorecedores y divertidos que los convierten en una opción perfecta para abrigarte y protegerte de las lluvias. Desde lisos hasta estampados, los rompevientos llegan para completar tus looks más padres y darles versatilidad durante el invierno, busca alguna opción original para presumir en esta época de frío y llévalo de día o de tarde, sin problema.

Chamarra acolchonada. También llamada “puffer jacket” se vuelve un must have en esta época de frío, esta opción es la más abrigada y calientita. Lejos de ser algo ajustado o estilizado, el corte que maneja es más recto y ancho, pero se ve increíble con prendas entalladas en contraste, de esta forma la única pieza holgada es tu chamarra acolchonada. La podrás encontrar en todos los colores de la temporada y hay desde la más sencilla hasta la más tosca, para todo tipo de gustos. Esta prenda en especial te aconsejo sólo sacarla con tus looks casuales de día, o de tarde.

Abrigo. En esta categoría tenemos una variedad infinita, desde con textiles súper cálidos, hasta otros no tan gruesos. Lo increíble de los abrigos es que jamás pasan de moda y son una opción elegante para vestir durante el día, pero sin problema se pueden usar de tarde y hasta de noche, incluso encima de un vestido de gala. Los abrigos son perfectos para reírte del frío y verte elegante y arreglada, sustituyen a los blazers durante esta temporada y con la gran variedad de estampados, colores y estilos que tenemos a nuestro alcance, estoy segura que encontrarás varias opciones muy cool para tener en tu clóset. Esta prenda sin duda es uno de mis “basics” consentidos para el invierno.

Estas son las 5 opciones que te salvarán del frío y te harán lucir increíble a todas horas.

POR CHANTAL TORRES

@CHANTALTORRES